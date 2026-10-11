Illa proclama a Jordi Hereu candidato del PSC a las elecciones generales

06/10/2026 (I-D) La primera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; durante la Comisión Ejecutiva del PSC, a 6 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha afirmado que Catalunya será de nuevo decisiva para vencer al autoritarismo en España, a la vez que ha culpado a Junts del adelanto de las elecciones generales el 29 de noviembre. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha proclamado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, como el candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha anunciado en una intervención en el Consell Nacional extraordinario del PSC, en la que ha defendido que "la fuerza de la gente y la fuerza de Cataluña serás decisivas" en los comicios, para los que ha pedido a los socialistas no perder el respeto y la educación ante las provocaciones que augura que tendrán que sufrir durante la campaña.

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Illa también ha criticado la posición de Junts respecto a no investir a ningún gobierno de extrema izquierda ni de extrema derecha, y ha cuestionado: "Si no aspiras a gobernar, si no aspiras a influir, si no ayudas para que Cataluña avance, ¿Para qué sirves? ¿Qué utilidad tienes?".

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