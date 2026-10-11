Espana agencias

Hoy será noticia. Lunes, 12 de octubre

Guardar

FIESTA NACIONAL

Los reyes presiden en Madrid el desfile de la Fiesta Nacional en el que marcharán 4.400 militares

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- Los reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.

Los reyes estarán acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París, donde este año cursa el segundo año de carrera. Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

PUBLICIDAD

BOLSA CALENDARIO

La Bolsa española abre hoy lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional

Madrid (EFE).- Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y el mercado de renta fija nacional abre hoy lunes 12 de octubre a pesar de celebrarse la Fiesta Nacional en España.

El último día que la Bolsa española permaneció cerrada este año fue el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ya que el último festivo celebrado en España el pasado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, también abrió sus puertas.

PILAR 2026

Zaragoza celebra el día grande de las fiestas de la Virgen del Pilar

Zaragoza (EFE).- Zaragoza vive el día grande de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar con la celebración de la multitudinaria Ofrenda de Flores, en la que participan 994 grupos con casi 100.000 oferentes, a los que se suman los que acuden de forma individual, y que en esta ocasión tiene a Venezuela como país invitado.

Desde este sábado, la ciudad da comienzo a nueve días de celebración, con propuestas repartidas por distintos barrios y espacios, y una agenda en la que convivirán música, tradición, cultura y actividades para todas las edades.

SHAKIRA RESIDENCIA

Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su último concierto en Madrid

Madrid (EFE).- Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, este lunes, que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos.

La colombiana y Maluma volverán a compartir escenario después de haber colaborado en éxitos como 'Chantaje' y 'Agua', canción que interpretarán juntos en directo por primera vez durante esta residencia. La actuación de Beéle aportará al 'show' el sonido caribeño y contemporáneo del artista colombiano, con quien Shakira colaboró recientemente en 'Algo tú' y también revisitó 'Hips Don’t Lie' con motivo del 20 aniversario de Spotify, por lo que no se descarta que esta versión forme parte del repertorio del último espectáculo.

EL TIEMPO

Este lunes, ascenso de temperaturas y chubascos fuertes en Menorca y Mallorca

Madrid (EFE).- El ascenso general de temperaturas, especialmente de las máximas, marcará este lunes de estabilidad casi toda España excepto Baleares y Canarias, donde se prevén algunos chubascos que en Menorca y Mallorca serán localmente fuertes.

La estabilidad bajo la influencia de las altas presiones en la península gobernará la jornada, aunque un frente podría dejar cielo nuboso o cubierto con alguna llovizna en el noroeste, con tendencia a despejar a lo largo del día. En Baleares los chubascos irán remitiendo a lo largo del día y en Canarias habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas.

EFE

fp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico