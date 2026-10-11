Hoy será noticia. Lunes, 12 de octubre

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FIESTA NACIONAL

Los reyes presiden en Madrid el desfile de la Fiesta Nacional en el que marcharán 4.400 militares

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Madrid (EFE).- Los reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.

Los reyes estarán acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París, donde este año cursa el segundo año de carrera. Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

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BOLSA CALENDARIO

La Bolsa española abre hoy lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional

Madrid (EFE).- Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y el mercado de renta fija nacional abre hoy lunes 12 de octubre a pesar de celebrarse la Fiesta Nacional en España.

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El último día que la Bolsa española permaneció cerrada este año fue el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ya que el último festivo celebrado en España el pasado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, también abrió sus puertas.

PILAR 2026

Zaragoza celebra el día grande de las fiestas de la Virgen del Pilar

Zaragoza (EFE).- Zaragoza vive el día grande de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar con la celebración de la multitudinaria Ofrenda de Flores, en la que participan 994 grupos con casi 100.000 oferentes, a los que se suman los que acuden de forma individual, y que en esta ocasión tiene a Venezuela como país invitado.

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Desde este sábado, la ciudad da comienzo a nueve días de celebración, con propuestas repartidas por distintos barrios y espacios, y una agenda en la que convivirán música, tradición, cultura y actividades para todas las edades.

SHAKIRA RESIDENCIA

Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su último concierto en Madrid

Madrid (EFE).- Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, este lunes, que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos.

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La colombiana y Maluma volverán a compartir escenario después de haber colaborado en éxitos como 'Chantaje' y 'Agua', canción que interpretarán juntos en directo por primera vez durante esta residencia. La actuación de Beéle aportará al 'show' el sonido caribeño y contemporáneo del artista colombiano, con quien Shakira colaboró recientemente en 'Algo tú' y también revisitó 'Hips Don’t Lie' con motivo del 20 aniversario de Spotify, por lo que no se descarta que esta versión forme parte del repertorio del último espectáculo.

EL TIEMPO

Este lunes, ascenso de temperaturas y chubascos fuertes en Menorca y Mallorca

Madrid (EFE).- El ascenso general de temperaturas, especialmente de las máximas, marcará este lunes de estabilidad casi toda España excepto Baleares y Canarias, donde se prevén algunos chubascos que en Menorca y Mallorca serán localmente fuertes.

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La estabilidad bajo la influencia de las altas presiones en la península gobernará la jornada, aunque un frente podría dejar cielo nuboso o cubierto con alguna llovizna en el noroeste, con tendencia a despejar a lo largo del día. En Baleares los chubascos irán remitiendo a lo largo del día y en Canarias habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas.

EFE

fp