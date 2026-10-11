Espana agencias

España gana ante Brasil el Mundialito femenino de fútbol playa

Guardar

Cádiz, 11 oct (EFE).- La selección española femenina ha ganado este domingo en El Puerto de Santa María el Mundialito Beach Soccer Andalucía, al vencer a Brasil por 5-4.

España ha completado un pleno de victorias y suma un nuevo éxito al Campeonato de Europa conquistado en septiembre, con Andrea Mirón elegida mejor jugadora del torneo, informó la organización.

PUBLICIDAD

El torneo internacional se disputó en la Real Plaza de Toros de la localidad gaditana con la participación de ocho selecciones nacionales, cuatro masculinas y cuatro femeninas.

La selección española femenina ha logrado su tercer cetro mundial, tras los obtenidos en las ediciones de 2022 y 2023.

Las internacionales dirigidas por Sidi Omar cerraron con tres victorias su participación en la Real Plaza de Toros portuense, en este torneo jugado bajo el sistema de liguilla.

PUBLICIDAD

En la competición masculina, España cayó en el último encuentro contra Brasil (5-8) y acabó el Mundialito en tercera posición por detrás de Portugal, campeona, y Brasil, segunda clasificada. EFE

jsb/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico