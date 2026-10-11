España gana ante Brasil el Mundialito femenino de fútbol playa

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Cádiz, 11 oct (EFE).- La selección española femenina ha ganado este domingo en El Puerto de Santa María el Mundialito Beach Soccer Andalucía, al vencer a Brasil por 5-4.

España ha completado un pleno de victorias y suma un nuevo éxito al Campeonato de Europa conquistado en septiembre, con Andrea Mirón elegida mejor jugadora del torneo, informó la organización.

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El torneo internacional se disputó en la Real Plaza de Toros de la localidad gaditana con la participación de ocho selecciones nacionales, cuatro masculinas y cuatro femeninas.

La selección española femenina ha logrado su tercer cetro mundial, tras los obtenidos en las ediciones de 2022 y 2023.

Las internacionales dirigidas por Sidi Omar cerraron con tres victorias su participación en la Real Plaza de Toros portuense, en este torneo jugado bajo el sistema de liguilla.

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En la competición masculina, España cayó en el último encuentro contra Brasil (5-8) y acabó el Mundialito en tercera posición por detrás de Portugal, campeona, y Brasil, segunda clasificada. EFE

jsb/jl