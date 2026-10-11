Dani Fernández deja al Pilar ‘fuera de control’ antes de su adiós temporal

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Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 11 oct (EFE).- “He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos”, ha cantado Dani Fernández en ‘Clima tropical’, mientras más de 45.000 personas han saltado en la plaza del Pilar y han convertido la noche en una despedida adelantada.

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El manchego ya ha adelantado que está a las puertas de un parón musical que llegará después de los últimos tres conciertos de la gira, por lo que, como han comentado algunas fans que han acudido al corazón de la ciudad maña a las 17.00 horas para coger sitio, “ya empieza a doler”.

Pese a llegar cinco horas antes de que comenzara una velada llena de euforia y nostalgia, otros seguidores han hecho fila desde las seis de la mañana, una larga espera en la que han podido preparar carteles como “No te has ido y ya te echo de menos” o “Dani eres nuestro ídolo”.

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El cantante, una de las voces más reconocibles del pop español actual, ha aterrizado en el escenario Fuente de Goya poco más tarde de las 22.00 horas con su ‘Insurrección Tour’, que se ha inaugurado con el tema ‘Todo cambia’ antes de pedir a los asistentes que levantaran las manos para demostrar que estaban allí.

“¡Arriba, Zaragoza! ¿Estáis ahí? ¡No os oigo!”, ha gritado el vocalista, en una plaza que ha respondido con saltos y miles de voces al ritmo de ‘Clima tropical’, cuando ha dejado que el público coreara la letra sin música, con la fuerza de quien se sabe cada palabra.

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“Vosotros sí que hacéis que esté fuera de control. ¡Vaya plaza más bonita!”, ha reconocido Dani Fernández, que llevaba el cachirulo atado al brazo y ha encontrado en el corazón de las fiestas una multitud dispuesta a acompañarlo hasta el último acorde.

Con ‘Supersubmarina’, la plaza ha vuelto a saltar mientras la letra pedía que se acortara el espacio, y la guitarra eléctrica ha ganado protagonismo en un repertorio que ha alternado el pop-rock de ‘Si te vas’, de Extremoduro, con canciones propias como ‘Si tus piernas’, ‘Criminal’ o ‘Dile a los demás’.

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Uno de los momentos más íntimos ha llegado cuando Fernández ha parado para hablar de su trayectoria y de la decisión de alejarse temporalmente de los escenarios: “Llevo un año viajando por muchas ciudades y hace tiempo decidí que iba a dejar los escenarios por un tiempo. Han sido años en los que he ido creciendo poco a poco y he pasado por momentos en los que me he tenido que reinventar”.

Además de recordar que ya había actuado en Zaragoza y que volver a la plaza con su equipo le hacía especial ilusión, ha reivindicado que “a la gente que está aquí nunca nadie nos ha regalado nada”.

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“La gente trabajadora también tiene éxito y felicidad”, ha dicho, agradecido por una acogida que, según ha reconocido, superaba sus expectativas. “Pensábamos que no íbamos a estar ni la mitad, así que gracias por haber venido. Espero estar a la altura del lugar, porque es uno de los sitios en los que un músico quiere tocar”, ha añadido.

La emoción ha crecido con ‘Oaxaca’, después de que el cantante compartiera que la música le había ayudado a atravesar una etapa difícil y dejara un mensaje para quienes también se sientan perdidos: “Siempre va a haber una persona o una canción que os encuentre y os diga que hay que seguir viviendo”.

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La plaza se ha iluminado entonces con miles de teléfonos, antes de que las bengalas y el fuego en el escenario elevaran la intensidad de ‘Joderme la vida’, cuya letra parecía escrita para la ocasión al decir “vamos a hacer de ti y de mí la mejor despedida”.

“No seáis artificiales, sed vosotros mismos siempre”, ha pedido después Dani Fernández, quien ha encarado la última parte de la cita con temas como ‘La trama principal’, ‘¿Y si lo hacemos?’ y ‘Me has invitado a bailar’.

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Quedan tres conciertos para cerrar la gira, pero en Zaragoza la despedida ha empezado a sonar antes de tiempo, como ese faro de ‘Clima tropical’ que permanece encendido por si alguien se marcha demasiado lejos. EFE

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