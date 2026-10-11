Calero: "Ahora mismo el Eibar es el mejor equipo de la categoría"

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Oviedo, 11 oct (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Julián Calero, alabó este domingo el juego y el momento del Eibar, rival mañana de los carbayones (Carlos Tartiere, 18.30 horas), y comentó que "ahora mismo son el mejor equipo de la categoría".

"Son los que más dominan los partidos y se adaptan a todo. Es un equipo que no es líder por casualidad. Sabemos qué pueden hacer y ahora está en nuestra mano mostrar un gran nivel", dijo sobre el Eibar en la sala de prensa del Carlos Tartiere el entrenador azul.

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Calero aseguró que José Luis Morales, último fichaje del Real Oviedo, ha llegado a la capital del Principado "con una predisposición increíble, algo que no es fácil, ya que la gente no se hace una idea de lo que había en el mercado de jugadores libres, la mayoría de ellos con unas taras tremendas".

"En el club nos han transmitido normalidad durante la semana. Todo el mundo estuvo dolido por la situación, pero todos estamos trabajando mucho y la sensación es de frente común para ir hacia adelante. Como empecemos a disgregarnos e irnos a un lado y otro no conseguiremos nada", explicó el preparador madrileño sobre la semana posterior a la derrota por 4-1 ante el Eldense.

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En su comparecencia, Calero también dijo que Aarón Escandell será duda para el partido de este lunes hasta última hora y que para mejorar sus resultados el Oviedo necesita "tener más continuidad en el juego, ser más agresivos sin balón y más dominadores con el mismo". EFE

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