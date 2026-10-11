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Bezzecchi no tira la toalla

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), vencedor de la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Indonesia, admitió este domingo que el Mundial "está más perdido que ganado", pero aseguró que no tirará "la toalla hasta donde pueda".

Bezzecchi, que logró el triunfo 300 de Italia en la categoría reina del motociclismo, es tercero en la clasificación general con 309 puntos, 46 menos que su compañero de equipo, el español Jorge Martín, y a 44 de Marc Márquez (Ducati), segundo de la tabla a falta de cinco pruebas para la conclusión del Mundial: Australia, Malasia, Catar, Portugal y Valencia (España).

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"He vuelto a estar delante, y ya llevaba tiempo que no lo lograba. Sabía que, gestionando bien las gomas, tendría algo más al final de la carrera. Nos merecíamos un resultado como este, sobre todo, mi equipo. No han dejado de trabajar después de pasar momentos duros", dijo.

Asimismo, admitió que tanto él como el piloto español Raúl Fernández se disculparon ante Aprilia por el accidente del sábado entre ellos. EFE

(foto)

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