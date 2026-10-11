Espana agencias

0-1. El Sporting gana en Cádiz con un gol en el minuto 87

Guardar

Cádiz, 11 oct (EFE).- El Sporting de Gijón ha ganado por 0-1 al Cádiz este domingo en el estadio JP Financial con un gol en el minuto 87, en un partido igualado e intenso en algunas fases, aunque poco vistoso.

Con la victoria obtenida, los gijoneses se meten en las plazas de promoción de ascenso a Primera División y los gaditanos caen de nuevo a posiciones de descenso.

PUBLICIDAD

En la primera parte, el Cádiz intentó tener el balón y jugar con vivacidad, igual que la semana pasada en el triunfo frente al Leganés (4-0), aunque el esquema asturiano hizo que los de Albert Celades se sintieran incómodos.

Una subida de Sergio Arribas desde su posición de lateral izquierdo finalizó con disparo desviado ante la meta defendida por Rubén Yáñez (m.13)

A partir del ecuador del primer tiempo, el Cádiz incrementó el ritmo de circulación y obligó al Sporting a dar dos pasos hacia atrás.

El extremo Antonio Cordero recibió una pelota en la frontal y chutó con mucha intención, marchándose el cuero fuera (m.30).

A medida que se fue acercando el intermedio volvió la igualdad y los jugadores se marcharon al descanso con el empate a cero inicial.

Tras la reanudación, el juego transcurrió durante un buen número de minutos homogéneo, sin que ninguno de los dos contendientes se impusiera al rival.

El Cádiz notó falta de velocidad en la salida de balón y no pudo mostrarse en el campo con la suficiencia de hace ocho días frente al Leganés.

PUBLICIDAD

Cordero recibió un balón del ucraniano Vladys Kopotum y disparó duro a media altura, despejando el tiro Yáñez (m.66).

Los dos entrenadores refrescaron sus onces, especialmente la zona de ataque con la entrada de varios suplentes, en un intento por mover el marcador.

El Cádiz quiso en la recta final traducir su dominio en peligro ante la meta contraria, lo que solo se había dado esporádicamente, pero no lo logró.

El Sporting continuó con la tónica poco ambiciosa, pero muy seria en el hermetismo defensivo, que había mantenido durante el partido, hasta que Pablo García inauguró el marcador.

El asturiano desbordó a dos defensas del equipo local, se metió en el interior del área y disparó lejos del alcance de David Gil (m.87) para darle el triunfo a los gijoneses.

Ficha técnica:

0 - Cádiz: David Gil; Díaz, Castro, Manu Fernández, Arribas; Moueffek (Doué, m.64), Jandro (Aghama, m.86), Zárate, Ibón Sánchez (Vázquez, m.72), Cordero (Damián, m.86); y Vladys (García Pascual, m.72)..

1 - Sporting: Yáñez; Rosas, Gularte, Sáenz, Cuenca; Gelabert (Iker, m.90), Rodríguez (Loum, m.79), Corredera, Gaspar (Pablo, m.79); Enol (Mata, m.69) y Sarco.

Árbitro: Ais Reig (comité valenciano). Amonestó con cartulina amarilla al local Arribas (m.49) y a los visitantes Rodríguez (m.31) y Sáenz (m.53).

Gol: 0-1, min.87: Pablo.

Incidencias: Partido de la jornada 9 de Liga Hypermotion, disputado en el estadio JP Financial ante 15.900 espectadores. EFE

jsb/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico