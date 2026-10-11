0-1. El Sporting gana en Cádiz con un gol en el minuto 87

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Cádiz, 11 oct (EFE).- El Sporting de Gijón ha ganado por 0-1 al Cádiz este domingo en el estadio JP Financial con un gol en el minuto 87, en un partido igualado e intenso en algunas fases, aunque poco vistoso.

Con la victoria obtenida, los gijoneses se meten en las plazas de promoción de ascenso a Primera División y los gaditanos caen de nuevo a posiciones de descenso.

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En la primera parte, el Cádiz intentó tener el balón y jugar con vivacidad, igual que la semana pasada en el triunfo frente al Leganés (4-0), aunque el esquema asturiano hizo que los de Albert Celades se sintieran incómodos.

Una subida de Sergio Arribas desde su posición de lateral izquierdo finalizó con disparo desviado ante la meta defendida por Rubén Yáñez (m.13)

A partir del ecuador del primer tiempo, el Cádiz incrementó el ritmo de circulación y obligó al Sporting a dar dos pasos hacia atrás.

El extremo Antonio Cordero recibió una pelota en la frontal y chutó con mucha intención, marchándose el cuero fuera (m.30).

A medida que se fue acercando el intermedio volvió la igualdad y los jugadores se marcharon al descanso con el empate a cero inicial.

Tras la reanudación, el juego transcurrió durante un buen número de minutos homogéneo, sin que ninguno de los dos contendientes se impusiera al rival.

El Cádiz notó falta de velocidad en la salida de balón y no pudo mostrarse en el campo con la suficiencia de hace ocho días frente al Leganés.

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Cordero recibió un balón del ucraniano Vladys Kopotum y disparó duro a media altura, despejando el tiro Yáñez (m.66).

Los dos entrenadores refrescaron sus onces, especialmente la zona de ataque con la entrada de varios suplentes, en un intento por mover el marcador.

El Cádiz quiso en la recta final traducir su dominio en peligro ante la meta contraria, lo que solo se había dado esporádicamente, pero no lo logró.

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El Sporting continuó con la tónica poco ambiciosa, pero muy seria en el hermetismo defensivo, que había mantenido durante el partido, hasta que Pablo García inauguró el marcador.

El asturiano desbordó a dos defensas del equipo local, se metió en el interior del área y disparó lejos del alcance de David Gil (m.87) para darle el triunfo a los gijoneses.

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Ficha técnica:

0 - Cádiz: David Gil; Díaz, Castro, Manu Fernández, Arribas; Moueffek (Doué, m.64), Jandro (Aghama, m.86), Zárate, Ibón Sánchez (Vázquez, m.72), Cordero (Damián, m.86); y Vladys (García Pascual, m.72)..

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1 - Sporting: Yáñez; Rosas, Gularte, Sáenz, Cuenca; Gelabert (Iker, m.90), Rodríguez (Loum, m.79), Corredera, Gaspar (Pablo, m.79); Enol (Mata, m.69) y Sarco.

Árbitro: Ais Reig (comité valenciano). Amonestó con cartulina amarilla al local Arribas (m.49) y a los visitantes Rodríguez (m.31) y Sáenz (m.53).

Gol: 0-1, min.87: Pablo.

Incidencias: Partido de la jornada 9 de Liga Hypermotion, disputado en el estadio JP Financial ante 15.900 espectadores. EFE

jsb/jl