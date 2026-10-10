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Zaragoza cambia la emoción del pregón por nueve días de fiesta al ritmo de Orozco

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Zaragoza, 10 oct (EFE).- Zaragoza ha estrenado este sábado nueve días de Fiestas del Pilar al ritmo de Antonio Orozco, después de un pregón de los Bomberos marcado por el recuerdo a sus dos compañeros fallecidos este verano y los llamamientos a la convivencia, en una noche en la que los fuegos artificiales han dado paso a la música y a las ganas de celebrar.

Más de 45.000 personas se han congregado en el corazón de la ciudad para dar la bienvenida a las Fiestas del Pilar, en una plaza abarrotada y rodeada de miles de zaragozanos y visitantes que también han seguido desde las calles próximas el inicio de las celebraciones.

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La jornada, a la que han acudido familias enteras, grupos de amigos y peñistas, ha tenido como protagonistas a los Bomberos de Zaragoza, encargados de pronunciar un pregón emotivo después de un verano marcado por los incendios y la muerte de dos compañeros.

Su recuerdo ha atravesado una intervención que ha reivindicado la solidaridad, el respeto y la convivencia, antes de lanzar instar a encender "la mecha de la alegría".

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"Desde luego que se merecían ser pregoneros. Ha sido un verano horrible, con muchos pueblos y zonas afectadas por los incendios. Solo puedo decirles gracias, gracias por la labor que hacen", ha dicho Ángeles, acompañada de su marido y llegada hasta la plaza con la ilusión de ver a Antonio Orozco.

El pregón ha estado precedido por el desfile dedicado al deporte, los gigantes y cabezudos y la actuación de Mar Giménez, que ha interpretado "El olor de Zaragoza" desde el balcón de la casa consistorial.

También ha sorprendido el audiovisual proyectado sobre una de las torres de la basílica del Pilar, que ha repasado la historia del templo y la devoción a la Virgen, mientras que los bomberos han puesto el toque espectacular al ascender con arneses por la fachada del Ayuntamiento.

"Ha estado muy bien, mejor que otras veces. Han hecho muchas cosas y era imposible no emocionarse", ha comentado Jesús, que ha seguido el pregón junto a su grupo de amigos. Con un "¡Que viva Zaragoza!", se han preparado para continuar la noche en la Estación del Norte, donde tenían previsto ver a Lucho RK.

También Gema y Laura, dos amigas y seguidoras de Orozco, han vivido con emoción el homenaje a los bomberos. "Se lo merecen por la labor que hacen cada día. Son imprescindibles y pocas veces se les hacen estos homenajes. Ojalá muchos más", han señalado.

Sobre el concierto, han reconocido que tenían "muchas ganas" de verlo porque su música las ha acompañado en momentos importantes de sus vidas, tal y como lo hacen 'Canto a la Libertad' de José Antonio Labordeta, que ha levantado corazones y ha erizado la piel durante esta cita inaugural.

Tras el pregón y los fuegos artificiales, Antonio Orozco ha tomado el escenario de la plaza del Pilar para poner banda sonora a la primera noche festiva con canciones como 'Mi héroe', 'Serías capaz', 'Qué me queda', 'Ya lo sabes' o 'Devuélveme la vida' han sonado entre voces que acompañaban al artista y móviles alzados para guardar el recuerdo de la noche.

La plaza ha sido el centro neurálgico del jolgorio, pero la fiesta no se ha quedado allí, ya que zaragozanos y visitantes han repartido el ambiente por distintos puntos de la ciudad, donde también han disfrutado de la música de grupos como Viva Suecia o La Oreja de Van Gogh.

Desde este sábado, la ciudad da comienzo a nueve días de celebración, con propuestas repartidas por distintos barrios y espacios, y una agenda en la que convivirán música, tradición, cultura y actividades para todas las edades.

Entre pañoletas, cachirulos, churros con chocolate y patatas rellenas, Zaragoza ha vuelto a encontrarse en la calle para celebrar su fiesta más esperada, a la que se ha dado la bienvenida con los tradicionales gritos de "¡Que viva Zaragoza!¡Que vivan las fiestas del Pilar!".

"Son las mejores fiestas del mundo. Nadie puede decir lo contrario y, si lo dicen, es porque no han venido aquí para vivirlas", ha remarcado Laura. EFE

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