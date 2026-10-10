Zan Tabak: “Nuestra continuidad de juego todavía no está”

Málaga, 10 oct (EFE).- El entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, reconoció tras la derrota ante el Unicaja por 92-84 que la “continuidad de juego” de su equipo “todavía no está” y lamentó permitir al Unicaja “un ochenta por ciento en tiros de campo”.
“Para nosotros fue mejor este partido que el primero, poco a poco estamos donde queremos estar, no podemos ganar al equipo contrario si les dejas tirar un 80 por ciento de puntos en tiros de dos”, analizó el técnico croata en rueda de prensa.
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“Nuestra continuidad de juego todavía no está donde nosotros queremos estar”, subrayó, aunque está “seguro de que lo que nos pasó en el primer partido, de quedarnos sin gasolina en el tercer cuarto, aquí no ha pasado”.
“La clave fue permitir al Unicaja ese porcentaje en tiros de campo”, volvió a insistir como clave de la derrota, en concreto, un 78% que supuso el segundo mejor porcentaje de la historia del club malagueño en Liga Endesa.
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Por otro lado, Tabak, que jugó en el Unicaja en el pasado, dijo que siempre recuerda “cosas buenas de aquí, amistades y gente que quiero”, por lo que haber sido ovacionado en el Martín Carpena este sábado “y volver a esta ciudad de baloncesto es siempre algo muy bonito”. EFE
afl/ism
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