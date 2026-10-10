Espana agencias

Vidorreta: “Era importante ganar y no empezar con un parcial de 0-3”

Guardar

Málaga, 10 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, destacó tras el primer triunfo de su equipo en Liga Endesa que había que “ganar o ganar” al Morabanc Andorra, al que superó este sábado en casa por 92-84, para “no empezar 0-3” tras las dos primeras derrotas ante Real Madrid y La Laguna Tenerife.

“Hoy era importante ganar y no empezar con un parcial de 0-3. Cuando jugamos bien lo hacemos extraordinario, pero tenemos desconexiones donde lo hacemos muy mal”, dijo el técnico cajista en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

“Me quedo con que jugamos con intensidad en defensa, dominamos el marcador en los cuarenta minutos. Era ganar o ganar, como decía Luis Aragonés. Esta victoria nos da confianza”, añadió Txus, “satisfecho” con los momentos “de muy buen baloncesto”.

“Nos falta solidez, aunque es el primer partido que jugamos con solo tres bajas. Hemos tenido muchas dificultades y hoy sacamos un partido complicado ante Andorra”, reivindicó Vidorreta, que esta semana ha logrado victorias en Liga Endesa y Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

“El porcentaje en tiros de dos es porque somos un equipo con ‘punch’, tenemos jugadores con energía para acabar con fuerza en la pintura”, dijo sobre el 78 por ciento en tiros de campo que supone el récord del segundo porcentaje más alto de la historia del club en Liga ACB.

“Quieren progresar en la línea que les pido, son un equipo con mayúsculas. Otra cosa es que aún falta definir cómo tenemos que finalizar cuando vamos catorce arriba. Son matices que debemos ir encontrando”, subrayó Txus sobre sus jugadores.

Del arbitraje apuntó que “se habrán equivocado, pero seguramente menos que otras veces”, y sobre el pívot Willy Hernangómez, que recibió una antideportiva y apenas jugó once minutos, contó que le ha dicho que “no puede volver a pasar y debe mantener la concentración”.

EFE

1012009

afl/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar la 6/49: los ganadores del 10 del octubre

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la 6/49: los ganadores del 10 del octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Comprobar La Primitiva hoy sábado 10 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar La Primitiva hoy sábado 10 de octubre: números ganadores del último sorteo

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 10 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 10 de octubre

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero