Vidorreta: “Era importante ganar y no empezar con un parcial de 0-3”

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Málaga, 10 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, destacó tras el primer triunfo de su equipo en Liga Endesa que había que “ganar o ganar” al Morabanc Andorra, al que superó este sábado en casa por 92-84, para “no empezar 0-3” tras las dos primeras derrotas ante Real Madrid y La Laguna Tenerife.

“Hoy era importante ganar y no empezar con un parcial de 0-3. Cuando jugamos bien lo hacemos extraordinario, pero tenemos desconexiones donde lo hacemos muy mal”, dijo el técnico cajista en rueda de prensa.

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“Me quedo con que jugamos con intensidad en defensa, dominamos el marcador en los cuarenta minutos. Era ganar o ganar, como decía Luis Aragonés. Esta victoria nos da confianza”, añadió Txus, “satisfecho” con los momentos “de muy buen baloncesto”.

“Nos falta solidez, aunque es el primer partido que jugamos con solo tres bajas. Hemos tenido muchas dificultades y hoy sacamos un partido complicado ante Andorra”, reivindicó Vidorreta, que esta semana ha logrado victorias en Liga Endesa y Liga de Campeones.

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“El porcentaje en tiros de dos es porque somos un equipo con ‘punch’, tenemos jugadores con energía para acabar con fuerza en la pintura”, dijo sobre el 78 por ciento en tiros de campo que supone el récord del segundo porcentaje más alto de la historia del club en Liga ACB.

“Quieren progresar en la línea que les pido, son un equipo con mayúsculas. Otra cosa es que aún falta definir cómo tenemos que finalizar cuando vamos catorce arriba. Son matices que debemos ir encontrando”, subrayó Txus sobre sus jugadores.

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Del arbitraje apuntó que “se habrán equivocado, pero seguramente menos que otras veces”, y sobre el pívot Willy Hernangómez, que recibió una antideportiva y apenas jugó once minutos, contó que le ha dicho que “no puede volver a pasar y debe mantener la concentración”.

EFE

1012009

afl/ism