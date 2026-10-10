Los bomberos llaman a encender "la mecha de la alegría" en las Fiestas del Pilar

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Zaragoza, 10 oct (EFE).- Los Bomberos de Zaragoza han dado este sábado el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar con un pregón en el que han reivindicado la solidaridad de la ciudadanía, han llamado a "encender la mecha de la alegría" desde el respeto y la convivencia y han rendido homenaje a sus dos compañeros fallecidos en los incendios de este verano mientras desempeñaban su labor.

La plaza del Pilar, con unas 45.000 personas, ha acogido el acto inaugural a nueve días de celebraciones, que se prolongarán hasta el 18 de octubre en distintos puntos de la ciudad.

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Familias enteras, banderas de Aragón, guiños al pueblo palestino y un ambiente festivo han acompañado el inicio de las fiestas, en una jornada en la que también se han escuchado algunos pitidos y se ha exhibido una pancarta con el lema 'Zaragoza entera para la clase obrera'.

Antes del pregón, una proyección audiovisual sobre la torre de Nuestra Señora del Pilar ha trasladado al público hasta el pasado romano de Zaragoza para repasar los orígenes de las fiestas y la devoción a la virgen, mientras que la actuación de Mar Giménez, con el tema 'El olor de Zaragoza', ha inundado de nostalgia el corazón de la capital aragonesa.

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Los Bomberos han protagonizado uno de los momentos más llamativos al ascender con arneses por la fachada de la casa consistorial hasta el tejado para luego descender hasta la propia plaza, ante la mirada de los asistentes.

También ha sobrevolado la plaza un helicóptero de la Policía, mientras la banda de música de los Bomberos ha acompañado la canción 'S'ha feito de nuey' y ha ondeado su bandera.

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La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha animado a los ciudadanos a disfrutar de las fiestas, ha apelado a la convivencia y ha pedido a la ciudad que se acuerde de los vecinos de Ceuta.

El bombero Clemente Sánchez Garnica, que ha abierto el discurso del pregón, ha agradecido a la ciudad el reconocimiento a los servicios de emergencia y el cariño que reciben durante todo el año. "Debajo de los uniformes hay corazones aragoneses latiendo a mil por hora", ha dicho, al describir la emoción de contemplar desde el balcón la plaza abarrotada.

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Sánchez Garnica ha recordado que los bomberos permanecen de guardia ante situaciones extremas, desde incendios y rescates hasta crecidas del Ebro o emergencias en las que un vecino necesita ayuda.

Aunque ha señalado que a menudo se les considera héroes, ha querido trasladar ese reconocimiento al conjunto de la ciudadanía: "Los verdaderos héroes de Zaragoza sois todos vosotros".

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El pregonero ha dedicado una parte de su intervención a dos compañeros fallecidos este verano mientras protegían a los demás de los devastadores incendios que han azotado la Comunidad.

Con la voz quebrada, ha destacado su compromiso y valentía y ha asegurado que su recuerdo estará presente en cada guardia y rescate, así como en las fiestas del Pilar. "Zaragoza no olvida a quien lo dio todo", ha afirmado.

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La enfermera Esther Fajardo ha puesto el foco en los profesionales que trabajarán durante las celebraciones para cuidar de la salud, limpiar las calles y garantizar la movilidad y la seguridad. Además, ha recordado a quienes velan por la tranquilidad de los ciudadanos desde hospitales, servicios públicos y parques de bomberos.

Fajardo ha invitado a dejar a un lado las preocupaciones cotidianas y a participar en unas fiestas que ha definido como "un espacio de tradición, diversidad y concordia".

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"Que el único exceso sea la felicidad", ha expresado, antes de llamar a llenar las calles, abrazar a los seres queridos y hacer que la alegría de las fiestas se escuche "desde el Ebro hasta el último rincón del mundo".

Con el pregón, y tras cantar al unísono el 'Canto de la Libertad' de José Antonio Labordeta, Zaragoza ha iniciado nueve días de actos festivos en torno a la Virgen del Pilar, con la música, la tradición y la convivencia como protagonistas.

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Bajo el lema 'Este Pilar, te vas a emocionar', las celebraciones tienen como hilo conductor el reconocimiento a la identidad zaragozana y a su tejido deportivo, en vísperas de que la capital aragonesa asuma en 2027 el título de Capital Europea del Deporte. EFE

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