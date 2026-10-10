Juan Foyth, sobre la expulsión de Vinícius: "El reglamento dice que es roja"

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Madrid, 10 oct (EFE).- El jugador del Villarreal Juan Foyth afirmó, sobre la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba, "que el reglamento dice que es roja", tras la derrota de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports.

"El cuarto [árbitro] le habrá dicho algo, porque se vio clara. Creo que el reglamento dice que es roja, en ese caso estuvo acertado. No me dejaron hablar, nos dijeron que fuéramos a nuestra zona", apuntó en los micrófonos de Movistar Plus+.

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El argentino regresaba tras lesión y fue titular con el brazalete de capitán. "Es un estadio en el que muchos no tienen nada que perder, pero nosotros queríamos los tres puntos y creo que lo demostramos", terminó. EFE