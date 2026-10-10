Espana agencias

Íñigo Pérez: "Cuando no lo consigues habiendo merecido algo más es frustrante"

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- Madrid, 10 oct (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, lamentó este sábado la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-0) en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro en el que consideró que sus jugadores merecieron "algo más" y reconoció que resulta "frustrante" marcharse sin puntos después de haber competido a un buen nivel.

"Es frustrante. Los jugadores han adquirido esta idea de poder venir a estos escenarios y evitar el temor que aparece. Pero ya ven que puedes hacerlo y estás cerca de ganar. Cuando no lo consigues habiendo merecido algo más es frustrante", afirmó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El técnico destacó el rendimiento de sus futbolistas, aunque lamentó la falta de acierto en los últimos metros para culminar el trabajo realizado durante el encuentro.

"Creo que en ese momento final nos pasa a nosotros y a todo el mundo cuando ves que estás haciendo cosas bien y el gol está cerca. Cuando el tiempo termina se generaba más crispación por el ambiente, que era normal por cómo estaba el juego. Era difícil estar abajo. Se perdía el control. Pero nos ha faltado rematar, nunca mejor dicho. Y tener acierto para hacer un partido grandísimo", explicó.

PUBLICIDAD

Respecto al planteamiento táctico, justificó la inclusión de Juan Foyth en el centro del campo para intentar contener las transiciones del Real Madrid y evitar que sus jugadores encontraran espacios para correr.

"Con la inclusión de Foyth de seis, buscaba solidificar el centro del campo sabiendo que en este escenario tú no dominas el centro del campo. Ellos empiezan a correr, sentirse libres y cómodos y el entrenador no podía hacer nada con las transiciones rápidas del Real Madrid", señaló.

"Hemos estado cómodos, pero es verdad que por momentos podíamos haber hecho más daño con la posesión. Ha sido costoso salir de su presión y en ese sentido estoy contento de cómo han jugado los tres mediocentros", añadió.

También incidió en la dificultad de neutralizar las virtudes ofensivas del conjunto madridista, especialmente cuando recupera el balón y encuentra espacios.

"Las transiciones del Real Madrid, han transitado como siempre y cada vez que pierdes el balón te penalizan. En el Bernabéu no puedes centrarte en un aspecto solo a controlar. Hay muchos y ese es su punto fuerte", manifestó.

Pese a la derrota, valoró el crecimiento de su equipo y el rendimiento ofrecido en uno de los escenarios más exigentes de la competición.

"Si la clasificación fuera por estadísticas estaríamos entre los dos o tres primeros. Cuando pasen unas horas, ese tipo de parámetros los miraremos y refrescarán el gran partido que han hecho los jugadores. Con el ardor de la batalla todavía presente, me cuesta sacar esas conclusiones", indicó.

Por último, insistió en que el proyecto del Villarreal está por encima de su figura y se mostró satisfecho con la imagen ofrecida, aunque rechazó extraer conclusiones positivas de una derrota.

"No se trata del proceso de Íñigo Pérez. Hablamos del nuevo proyecto, del inicio, de la implantación y creo que va mucho más allá. Yo soy el que debe adaptarse más allá de que tenga una idea propia. Cuando pierdes, no puedes sacar nada positivo. He visto a un equipo que si tengo que venir a un escenario como este el reflejo es muy positivo", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar la 6/49: los ganadores del 10 del octubre

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la 6/49: los ganadores del 10 del octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Comprobar La Primitiva hoy sábado 10 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar La Primitiva hoy sábado 10 de octubre: números ganadores del último sorteo

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 10 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 10 de octubre

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero