Íñigo Pérez: "Cuando no lo consigues habiendo merecido algo más es frustrante"

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Madrid, 10 oct (EFE).- Madrid, 10 oct (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, lamentó este sábado la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-0) en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro en el que consideró que sus jugadores merecieron "algo más" y reconoció que resulta "frustrante" marcharse sin puntos después de haber competido a un buen nivel.

"Es frustrante. Los jugadores han adquirido esta idea de poder venir a estos escenarios y evitar el temor que aparece. Pero ya ven que puedes hacerlo y estás cerca de ganar. Cuando no lo consigues habiendo merecido algo más es frustrante", afirmó en rueda de prensa.

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El técnico destacó el rendimiento de sus futbolistas, aunque lamentó la falta de acierto en los últimos metros para culminar el trabajo realizado durante el encuentro.

"Creo que en ese momento final nos pasa a nosotros y a todo el mundo cuando ves que estás haciendo cosas bien y el gol está cerca. Cuando el tiempo termina se generaba más crispación por el ambiente, que era normal por cómo estaba el juego. Era difícil estar abajo. Se perdía el control. Pero nos ha faltado rematar, nunca mejor dicho. Y tener acierto para hacer un partido grandísimo", explicó.

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Respecto al planteamiento táctico, justificó la inclusión de Juan Foyth en el centro del campo para intentar contener las transiciones del Real Madrid y evitar que sus jugadores encontraran espacios para correr.

"Con la inclusión de Foyth de seis, buscaba solidificar el centro del campo sabiendo que en este escenario tú no dominas el centro del campo. Ellos empiezan a correr, sentirse libres y cómodos y el entrenador no podía hacer nada con las transiciones rápidas del Real Madrid", señaló.

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"Hemos estado cómodos, pero es verdad que por momentos podíamos haber hecho más daño con la posesión. Ha sido costoso salir de su presión y en ese sentido estoy contento de cómo han jugado los tres mediocentros", añadió.

También incidió en la dificultad de neutralizar las virtudes ofensivas del conjunto madridista, especialmente cuando recupera el balón y encuentra espacios.

"Las transiciones del Real Madrid, han transitado como siempre y cada vez que pierdes el balón te penalizan. En el Bernabéu no puedes centrarte en un aspecto solo a controlar. Hay muchos y ese es su punto fuerte", manifestó.

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Pese a la derrota, valoró el crecimiento de su equipo y el rendimiento ofrecido en uno de los escenarios más exigentes de la competición.

"Si la clasificación fuera por estadísticas estaríamos entre los dos o tres primeros. Cuando pasen unas horas, ese tipo de parámetros los miraremos y refrescarán el gran partido que han hecho los jugadores. Con el ardor de la batalla todavía presente, me cuesta sacar esas conclusiones", indicó.

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Por último, insistió en que el proyecto del Villarreal está por encima de su figura y se mostró satisfecho con la imagen ofrecida, aunque rechazó extraer conclusiones positivas de una derrota.

"No se trata del proceso de Íñigo Pérez. Hablamos del nuevo proyecto, del inicio, de la implantación y creo que va mucho más allá. Yo soy el que debe adaptarse más allá de que tenga una idea propia. Cuando pierdes, no puedes sacar nada positivo. He visto a un equipo que si tengo que venir a un escenario como este el reflejo es muy positivo", concluyó. EFE

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