El Rayo califica de "atentado" los incidentes ocurridos frente al Athletic Club

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Madrid, 10 oct (EFE).- El Rayo Vallecano asegura en un comunicado que los hechos acaecidos este sábado que desembocaron en la suspensión del partido liguero frente al Athletic Club de Bilbao suponen un "atentado" contra el club, "minuciosamente planificado", ya que para su ejecución fue "necesario coordinar una logística de medios materiales".

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño.

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Para el Rayo "no se trata de hechos fortuitos u ocasionales, sino de actuaciones previamente ideadas y planificadas por los líderes intelectuales de un grupo organizado, y posteriormente ejecutadas por los miembros de dicho grupo, con la única finalidad de detener el encuentro hasta provocar su suspensión como finalmente ha sucedido".

"De esta forma, se ha atentado contra la seguridad de los jugadores, los árbitros presentes en el terreno de juego, contra la libertad de estos para ejercer su profesión y de la mayoría de los aficionados desplazados al estadio esta tarde, cuyo único interés era ver un partido de fútbol, y por supuesto contra el propio Rayo Vallecano de Madrid, cuya imagen ha sido gravemente dañada", señala el club en su escrito.

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"Estos hechos se producen tan solo una semana después del intento fallido de asalto al palco por parte de más de medio centenar de presuntos miembros del grupo ultra Bukaneros, en su mayoría encapuchados y con el rostro cubierto, con la presunta intención de agredir a los miembros de nuestra directiva y, especialmente, al presidente de la entidad", apunta.

El club informó de esos hechos el pasado sábado 3 de octubre y durante la semana advirtió tanto a la Delegación del Gobierno, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al Departamento de Seguridad de LaLiga de la "necesidad de adoptar todas las medidas necesarias en materia de seguridad, ya que el grupo ultra Bukaneros y las organizaciones vinculadas al mismo, como Plataforma ADRV y la Federación de Peñas, han emitido comunicados que hacían prever una situación de gran hostilidad como la que se ha producido".

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El Rayo Vallecano considera que los hechos ocurridos durante el partido suponen "un atentado minuciosamente planificado, ya que para su ejecución fue necesario coordinar una logística de medios materiales, como los papeles impresos y las esferas de dos centímetros, así como disponer de una organización que coordinara todas estas actuaciones de forma simultánea".

El club que preside Raúl Martín Presa recuerda que este es "el tercer partido en los últimos quince años en el que la intolerancia de unos pocos, ante la negativa de Rayo Vallecano a plegarse a sus extorsiones, impide a la afición y a sus jugadores disfrutar del fútbol".

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"Ya ocurrió en el Rayo Vallecano–Real Madrid de septiembre de 2012 y en el Rayo Vallecano–Albacete de 2019. En aquellas ocasiones, al igual que hoy, los hechos se produjeron después de los mensajes de extorsión e intolerancia de los mismos que han llevado a cabo los hechos de hoy", subraya.

El Rayo Vallecano solicita a todas las instituciones que "pongan fin a cualquier forma de connivencia con grupos ultras o con organizaciones afines en las que estos se camuflan, así como a cualquier apoyo, financiación o promoción de estos colectivos, cuyas actuaciones son contrarias a los valores del deporte".

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"Quienes ostentan responsabilidades públicas deben actuar con firmeza frente a estas conductas y evitar cualquier gesto que pueda servir de amparo o legitimación a quienes recurren a la intimidación y a la violencia. Los hechos acaecidos hoy son la respuesta a la rabia que provoca en esta minoría de intolerantes el regreso al Estadio de Vallecas", declara.

"Este regreso pone fin a la situación que atravesaba el club como consecuencia de la indebida suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, una circunstancia que les venía muy bien a estos grupos organizados como elemento de presión contra el presidente, al que llevan intentando minar desde hace más de quince años", expone.

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Por último, el Rayo Vallecano asegura que va a solicitar a las autoridades competentes las imágenes de vídeo para identificar a todas las personas situadas en el fondo que hayan arrojado objetos al campo para detener el partido con la finalidad de aplicarles el régimen interno del club.

"El Rayo Vallecano, sus jugadores y la mayoría de su afición, así como el cuerpo arbitral, los jugadores del Athletic Club y los aficionados de este club desplazados al estadio, son todos víctimas de un atentado contra sus derechos y libertades, cometido por un grupo organizado de intolerantes", concluye. EFE

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