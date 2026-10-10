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El Jaén Paraíso Interior alcanza al Palma Futsal y el Manzanares encadena tres victorias

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El Jaén Paraíso Interior alcanzó al Illes Balears Palma Futsal en lo más alto de la clasificación del Torneo Apertura de la Liga Prime de fútbol sala después de sumar su quinta victoria consecutiva, al imponerse por 3-2 al Sur Seeds El Ejido en el Olivo Arena.

El conjunto balear había ganado el viernes por 7-3 al O Parrulo Ferrol y ambos equipos comparten el liderato con pleno de triunfos en este inicio de campeonato.

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El equipo de Daniel Rodríguez encarriló el encuentro ante los almerienses con una primera mitad muy efectiva, en la que Espíndola, João Salla y Lemine establecieron un 3-0 que parecía dejar el partido resuelto.

Sin embargo, El Ejido reaccionó tras el descanso y Cristian Rubio recortó distancias a los 30 segundos. Los visitantes apretaron y, pese a no aprovechar el Jaén una superioridad numérica por la expulsión de Geraghty, Báez situó el 3-2 en los últimos instantes. Los amarillos resistieron para conservar su pleno y marcharse al parón de selecciones en lo más alto.

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Por su parte, el Quesos El Hidalgo Manzanares consiguió su tercera victoria consecutiva al derrotar por 4-6 a ElPozo Murcia Costa Cálida en el Palacio de Deportes. Los manchegos llegaron a dominar por 0-4, con un doblete de Daniel y tantos de Povill y Leandrinho, aunque el conjunto murciano reaccionó hasta colocarse 3-4. Pablo Robles y Povill ampliaron la ventaja visitante antes del último gol de Marcel.

El Manzanares se mantiene en la cuarta posición y adelanta a su rival en la clasificación. En otros encuentros, el Movistar Inter venció por 2-4 al Wanapix Zaragoza, mientras que el Barça goleó por 8-0 al Magna Xota en el Palau Blaugrana, con tres tantos de Adolfo. EFE

jmd/ism

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