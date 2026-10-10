El BNG lamenta la "falta de altura" y el "sectarismo" del PP con la despedida de Beiras

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Santiago de Compostela, 10 oct (EFE).- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado que el PP ha dado una muestra de su "falta de altura" y su "sectarismo" en la despedida del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, quien falleció el jueves a los 90 años.

La figura de quien fue líder del BNG durante veinte años, aparte de fundador de otros partidos y agrupaciones, no recibió ni un mensaje del líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni ningún acto de reconocimiento a nivel institucional, lo que para Pontón muestra la "falta de altura" de los populares.

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Pero "tampoco es que esperara mucho de un PP que está echado al monte y que cree que las instituciones son suyas", ha lamentado, en declaraciones la reunión del Consello Nacional del BNG este sábado.

A su juicio, el PP "se retrata" frente al "cariño de miles de personas que quedó patente ayer" en el acto público de homenaje a Beiras organizado por su familia en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, así que "allá ellos si lo que quieren es dejar un mensaje de su sectarismo", ha dicho en referencia a los populares.

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Pontón ha finalizado su intervención ante el Consello Nacional con una expresión de "recuerdo y cariño" a Beiras, al que ha descrito como "una figura fundamental en la historia del nacionalismo y del BNG" y se ha mostrado convencida de que "ocupa ya un lugar en el corazón del pueblo y en la historia del país".

Así que "le rendimos un sentido homenaje y le decimos: Hasta siempre, compañero", ha concluido entre aplausos. EFE

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