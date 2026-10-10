El audio del VAR: "Según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal"

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Madrid, 10 oct (EFE).- El audio del VAR de la expulsión en el minuto 73 del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior refleja que el colegiado de VAR, Alejandro Muñiz Ruiz, llamó al árbitro de campo, Isidro Díaz de Mera, para valorar "una potencial conducta violencia" del atacante en la jugada del 2-0 porque "tira del pelo al jugador del Villarreal" Nathan Saliba.

"Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol", avisa Alejandro Muñiz a Isidro Díaz de Mera, según los sonidos publicados por la Real Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales.

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"Álex, que hable Puli (Juan Luis Pulido Santana, árbitro asistente del VAR), porque a ti se te entrecorta mucho", le dice el árbitro desde el campo.

"Según observamos, Vinícius tira del pelo al jugador del Villarreal", interviene Juan Luis Pulido.

"Perfecto, ya lo he visto", responde Isidro Díaz tras verlo en el monitor.

"Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol", transmite Pulido Santana a Díaz de Mera, que concluye: "Perfecto, Álex, Puli, para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local ¿Vale?". EFE

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