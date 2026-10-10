Bermúdez destaca la capacidad de sufrir del equipo en su victoria ante Estados Unidos

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Washington, 10 oct (EFE).- La entrenadora de la selección española femenina, Sonia Bermúdez, dijo este sábado estar muy satisfecha con la capacidad de sufrimiento que mostró hoy el equipo al imponerse por 0-2 a Estados Unidos en encuentro amistoso disputado en Washington.

“Hay que saber sufrir creo que es una de las cosas que queremos del equipo también. Que cuando no estemos tan fluidas con el balón o vayamos un poco tarde a la presión o que nuestra orientación no sea buena en esas pérdidas, el equipo sepa sufrir, sepa meterse atrás, sepa defender y confiar en esa defensa de área”, aseguró la preparadora madrileña en rueda de prensa tras el encuentro.

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Desde el arranque de la segunda parte, España estuvo durante muchos minutos padeciendo los continuos embates de las pupilas de Emma Hayes, que encontraron la espalda de la retaguardia española una y otra vez y se toparon con una imponente Adriana Nanclares, que incluso paró un penalti.

La seleccionadora dijo que el equipo técnico confiaba totalmente en que la guardameta del Athletic iba a “hacer un gran partido”.

“A nosotros no nos sorprende nada (su actuación) porque la vemos entrenar, la vemos competir en su club cada día. Sabemos lo que puede dar y lo que digo es que cualquier futbolista que traemos está preparada para poder jugar y dar un nivel increíble”, añadió.

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Bermúdez consideró que el amistoso de hoy, el primero de una serie de dos que jugarán en Estados Unidos ante las actuales campeonas olímpicas, sirve para extraer lecciones de cara a los distintos planteamientos que el equipo se vaya a encontrar, especialmente en el Mundial de Brasil del año próximo.

“Sabemos que van a llegar equipos que por momentos del partido nos roben el balón, nos transmiten mucho más y hay que estar preparados también para ello”, explicó.

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España, primera en la clasificación FIFA, jugará el segundo amistoso ante la vigente campeona olímpica y número dos del mencionado ránking, el próximo martes en Chester, en el estado de Pensilvania. EFE

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