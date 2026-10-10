Álvaro Odriozola compra el top de la subasta de yearlings

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- El futbolista Álvaro Odriozola, propietario de la cuadra Bernardo, ha adquirido al yearling (potro de un año) que ha alcanzado la puja más alta en la subasta de la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España que se ha desarrollado esta tarde-noche en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, un macho por el campeón de sementales “Noozhoh Canarias” que ha costado 34.000 euros.

Ramón Avial, el entrenador de los representantes de Odriozola, titular de la cuadra Bernardo, es quien ha estado presente en la venta para levantar la mano por el hijo de “Noozhoh Canarias” y “Zharina”. Es el primer producto de esta yegua, ganadora en San Sebastián, el hipódromo donde más gusta correr sus caballos el futbolista donostiarra.

PUBLICIDAD

A cuatro mil euros menos, 30.000, ha llegado el segundo yearling más caro de la subasta, una hembra hermana de varios rentables corredores como “Furioso”, “Tetuán” o “El Bosnia”, habituales en los grandes premios.

La cuadra Zul de Ana Zubiria, que entrena su hija Cristina Buesa, ha sido otra de las animadoras de la tarde. Ha comprado por 21.000 euros un macho por “Elzaam” y “Gand of Ten”, hermano materno de “Imagine”, defensor de los colores de Zubiria (cuadra Zul) que mañana domingo afrontará la milla del Gran Premio de la Hispanidad, y por 29.000 una “Noozhoh Canarias”, por “Regency Romance” con varios hermanos maternos ganadores precoces en Japón.

PUBLICIDAD

En el conjunto de la venta, con 59 ejemplares en el catálogo, 53 han pasado por el anillo de venta y 21 han sido adjudicados por un total de 459.000 euros: 273.000 por las adquisiciones y 186.000 por las recompras. EFE

fg/asc