Almeida prevé una campaña electoral "sucia" y "de odio" tras el aviso de MM de que "no habrá paz en las calles"

10/10/2026 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un acto de precampaña del Partido Popular (PP), en Ifema, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). El PP ha celebrado hoy su primer acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). Feijóo ha asistido a este acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado una campaña electoral "sucia" y "de odio" por parte de una izquierda a la que ha acusado de dedicarse a la "confrontación y el señalamiento" tras las advertencias de Más Madrid sobre que "no habrá paz en las calles" de la capital tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen.

"Ellos van a hacer una campaña de odio, de confrontación, de señalamiento. Ya lo han dicho: 'No habrá paz en las calles de Madrid'", ha afirmado Almeida durante su intervención en un acto de precampaña del PP en Ifema junto al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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En este contexto, Almeida ha hecho un llamamiento a los votantes del Partido Popular para dar un paso al frente durante la campaña electoral "No nos van a echar de las calles ni nos van a ganar las elecciones", ha asegurado el alcalde madrileño que, cuenta con que los socialistas van a "utilizar La Moncloa para sus mítines".

Almeida ha asegurado que el PP recorrerá los 21 distritos y los todos los barrios de Madrid para trasladar su mensaje a los ciudadanos y defender la necesidad de un cambio político. "No podemos perder ni un segundo. Ni uno", ha proclamado, al apelar a trabajar "de manera incansable" hasta la cita con las urnas.

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"SOLO HAY UN PARTIDO CAPAZ DE AUNAR UNA MAYORÍA SOCIAL"

Durante su discurso, el alcalde ha respaldado a Feijóo como la mejor opción para liderar el país, y ha defendido al PP como el partido "capaz de aunar la mayoría social" y ofrecer estabilidad al país. En este sentido, ha asegurado que las próximas elecciones representan una "responsabilidad histórica" y ha apelado a los ciudadanos que quieren "pensar diferente pero vivir juntos".

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Por otro lado, Almeida ha arremetido contra la política de vivienda del Gobierno, ironizando con que "antes le dieron una vivienda" a una pareja del exministro José Luis Ábalos que a la anciana Maricarmen, desahuciada de su casa de Retiro hace unas semanas en un hecho que ha desencadenado malestar social por la crisis habitacional.

Por último, Almeida ha defendido que el PP representa una España que cree en el marco constitucional de 1978, en el fortalecimiento de las instituciones y en el crecimiento económico; y ha concluido su intervención aseverando que los 'populares' van a ganar porque son "mejores", parafraseando al difunto entrenador de la Selección Española de Fútbol Luis Aragonés.

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