28-31. El Frigoríficos rompe la racha del Bathco y suma sus primeros puntos

Guardar

Torrelavega, 10 oct (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo estrenó su casillero de puntos en la Liga Asobal con una victoria (28-31) ante el Bathco BM Torrelavega, que vio truncada su racha de cinco triunfos consecutivos por un conjunto gallego impulsado por las intervenciones de Ivan Panjan en la portería y el acierto del lateral cubano Ángel Jesús Rivero.

El duelo entre cántabros y gallegos de la quinta jornada de Liga Asobal comenzó con un Frigoríficos muy enchufado y con gran efectividad en sus lanzamientos ante la meta defendida por Saeid Barkhodari. Así, los de Cangas de Morrazo, espoleados por el talento de Rivero, lograron una ventaja inicial que fue determinante durante el resto del encuentro.

PUBLICIDAD

Durante la primera mitad, Marko Jurkovic fue una de las pocas vías que encontró el cuadro naranja para superar el atasco ofensivo e intentar reducir las diferencias, aunque el Frigoríficos mantuvo su acierto y consiguió conservar el control del partido, marchándose a los vestuarios con una ventaja de seis goles (11-17).

Tras el descanso, el Bathco aumentó el volumen de ocasiones y trató de recortar distancias ante un conjunto que, dirigido por Enrique Domínguez, mantuvo su ritmo ofensivo para proteger la renta conseguida en los primeros treinta minutos.

PUBLICIDAD

Los de Jacobo Cuétara encontraron mejores sensaciones y llegaron a poner en peligro la ventaja del Frigoríficos, en un tramo final de máxima tensión que vislumbraba una posible remontada local.

Sin embargo, y pese a los intentos del Bathco por culminar la remontada, los gallegos pudieron superar ese momento de dificultad y conservar su renta hasta el final, para acabar imponiéndose por 28-31.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

28 - Bathco Torrelavega (11+17): Barkhodari; Cangiani (4), Lópes Cándido (3), Colunga (2), Prokop (2), Ángel Fernández (1) y Aja (1) - equipo inicial- Moyano, Silva (1), Rubiño (1), Javi Muñoz (4, 3 p), Jurkovic (5), Cordiés (1), Osorio (1), Gándara (2) y Rangel Da Rosa (ps).

PUBLICIDAD

31 - Frigoríficos del Morrazo (17+14): Panjan; Hugo Vila (1), Rivero (7), Santi López, Ludman (1), Arnau Fernández (5, 2 p) y Quintas (1) -equipo titular- Lindqvist, Gayo (3), Manuel Pérez (3), Fuentes, Pestic (3), Javi García (4), Pelle Boesen (3), Pablo Castro y Mateo Pallas (ps).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-6, 3-9, 6-13, 9-14, 11-17 (descanso); 13-20, 15-22, 18-23, 22-26, 24-29 y 28-31.

Árbitros: Ernesto Ruiz Vergara (Aragón) y Lorena García Gil (Andalucía). Excluyeron a Moyano por el Bathco Torrelavega y a Ludman, Javi García, Hugo Vila y Pablo Castro por el Frigoríficos del Morrazo

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Municipal Vicente Trueba de Torrelavega. EFE

aas/ism