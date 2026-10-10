115-92. El Breogán arrolla al Girona

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Lugo, 10 oct (EFE).- El Río Breogán firmó el mejor arranque de su historia en la ACB, con tres victorias en otros tantos partidos, tras vencer con autoridad al Básquet Girona, al que empequeñeció en la primera parte con un notable ejercicio defensivo y un descomunal acierto en ataque (61 puntos y 9 triples, su segunda mayor anotación al descanso tras los 63 puntos que firmó en 2002 frente a Cáceres).

Con el seleccionador Chus Mateo como espectador en la grada del Pazo, el equipo de Luis Casimiro exhibió todo su repertorio en los primeros 20 minutos para aniquilar al Girona. Sólido en defensa, solidario en el esfuerzo y excelso desde la línea de tres puntos, el Breogán dominó desde el principio el marcador, pese a que su rival tuvo un amago de reacción en la recta final del primer cuarto con un parcial 2-9.

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Del 25-22 en el minuto nueve se pasó al 36-24 en el arranque del segundo asalto. Moncho Fernández paró el partido porque su equipo estaba acumulando muchas pérdidas -siete en apenas 13 minutos- y era incapaz de frenar el altísimo ritmo de juego del conjunto celeste.

Pero el parón no surgió efecto. Breogán siguió moviendo muy bien el balón y explotando su acierto exterior (6 triples en ese cuarto). La renta gallega alcanzó los 23 puntos (55-32) antes del intermedio.

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Nada cambió en la segunda parte. Con un juego coral, liderado por el estadounidense Tevin Brown (18 puntos y 3 asistencias en 20 minutos), el Breogán cerró su victoria a falta de trece minutos (78-53).

Ficha técnica:

115.- Río Breogán (30+31+23+31): Tevin Brown (20), Rasir Bolton (11), Peris (8), Andric (5) y Brankovic (6) -cinco inicial- Mavra (15), Andersson García (7), Francis Alonso (27), Aranitovic (8), Aleksa Ilic (8), Erik Quintela (-) y Kasibabu (-).

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92 - Bàsquet Girona (22+19+23+28): Whittaker (4), Pérez (18), N'Guessan (4), Martínez (14) y Geben (4) -cinco inicial-, McClung (20), Kunc (5), Pluta (3), Busquets (11), Maric (6) y Stenionis (3).

Árbitros: Martín Caballero, Francisco Araña y Javier Ávila.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.265 espectadores. EFE

dmg/apa