La primera ronda de la Copa del Rey ya tiene sus horarios para el 27, 28 y 29 octubre

Madrid, 7 oct (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló este miércoles los horarios de la próxima ronda de la Copa del Rey Mapfre, en la que se vivirán 56 eliminatorias entre un total de 112 equipos.
Dicha ronda se celebrará desde el martes 27 al jueves 29 de octubre, con el CD Cuarte-Girona como primera eliminatoria en el 'torneo del ko'.
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Los partidos, divididos según el día en que se disputen, con horarios incluidos son:
- Martes 27 de octubre
18:30 — CD Cuarte – Girona FC 19:00 — Sestao River Club – RCD Espanyol de Barcelona 19:00 — CF Calamocha – CE Europa 19:00 — UD Pinatar – Elche CF 19:30 — CE Manresa – UE Sant Andreu 19:45 — UD Castellonense – UD Almería 20:00 — CD Atlético Paso – Córdoba CF 20:00 — RSD Alcalá – UD Las Palmas 20:00 — At. Tordesillas – CD Mirandés 20:00 — Gimnástica Segoviana CF – CyD Leonesa 20:00 — UD Llanera – SD Ponferradina 20:00 — CD Ciudad de Lucena – CF Rayo Majadahonda 20:30 — CD Don Benito – CD Extremadura 21:00 — CD Manacor – Villarreal CF 21:00 — RC Recreativo de Huelva – Rayo Vallecano de Madrid 21:00 — CD Tudelano – Real Zaragoza 21:00 — Sporting de Alcázar CF – Málaga CF 21:00 — Arosa SC – Pontevedra CF
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- Miércoles 28 de octubre
19:00 — Utebo FC – CE Sabadell FC 19:00 — CD Pamplona – SD Eibar 19:00 — UD Poblense – AS Ceuta FC 19:00 — Coruxo FC – Zamora CF 19:00 — Club Portugalete – Real Unión Club 19:00 — CD Anaitasuna – Deportivo Alavés 19:00 — CD Tarancón – Levante UD 19:00 — Peña Sport FC – SD Huesca 20:00 — SD Amorebieta – UD Logroñés 20:00 — CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF 20:00 — CD Alcoyano – RCD Mallorca 20:00 — CF Trival Valderas Alcorcón – CD Leganés 20:00 — CD Covadonga – Real Valladolid CF 20:00 — CD Numancia de Soria – Real Oviedo 20:00 — CD Badajoz – CD Tenerife 20:00 — CS Puertollano – Albacete Balompié 20:30 — CD Cieza – Granada CF 20:30 — Reus FC Reddis – Barakaldo CF 20:30 — CD Minera – FC Cartagena 20:30 — RS Gimnástica Torrelavega – UD Ourense 21:00 — CDA Navalcarnero – Real Betis Balompié 21:00 — Salamanca CF UDS – RC Celta de Vigo 21:00 — Xerez CD – Cádiz CF 21:00 — CFUE Tavernes de la Valldigna – Valencia CF
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- Jueves 29 de octubre
19:00 — UB Lebrijana – Getafe CF 19:00 — At. Calatayud – CA Osasuna 19:00 — CD At. Baleares – CD Eldense 19:00 — UD Sanse – CD Coria 20:00 — CD Guijuelo – R. Sporting de Gijón 20:00 — UB Conquense – CD Castellón 20:00 — CD Laredo – Burgos CF 20:00 — CD Varea – FC Andorra 20:00 — Antequera CF – Águilas FC 20:00 — Real Ávila CF – Unionistas de Salamanca CF 21:00 — AE Prat / CF San Rafael – Athletic Club 21:00 — At. Unión Güimar / Sp. Hortaleza – Sevilla FC 21:00 — Ribadesella CF – R. Racing Club de Santander 21:00 — Auriense CA – RC Deportivo
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EFE
pml/jl
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