Vox ve una "cacicada" que Sánchez lleve decretos de vivienda a la Diputación Permanente

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Madrid, 6 oct (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado este martes que el Gobierno haya vuelto a aprobar los dos decretos de vivienda que el pleno del Congreso rechazó la semana pasada, para llevarlos a la Diputación Permanente de la cámara, y lo ha considerado una "cacicada" del presidente Pedro Sánchez.

"El pleno del Congreso, en la plenitud de sus facultades, decidió rechazar estos decretos, pero Pedro Sánchez ha decidido seguir retorciendo el Reglamento y las leyes para cometer otra cacicada más", ha afirmado Millán en una rueda de prensa en el Congreso.

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Tras señalar que Vox "tendrá que ver" si es algo recurrible en los tribunales, "porque la mayoría (de la Diputación Permanente) no es puramente representativa", ha hecho hincapié en que "a todas luces éticamente al menos no es defendible".

En la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos suman mayoría (mientras que en el pleno la suman PP, Vox y Junts), lo que permitiría al Ejecutivo convalidar uno de los decretos sin apoyo de Junts.

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La portavoz de Vox se ha referido también a la huelga general anunciada para este otoño por CCOO y UGT y promovida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, y la ha enmarcado en la "España distópica" de Sánchez.

"Que uno sindicatos paniaguados del Gobierno, que no representan a los verdaderos trabajadores de España y que ahora han decidido echarse a la calle, con un Gobierno en funciones, después de haber convocado una huelga general por el desahucio de una señora con ocasión de una ley de Felipe González, es la España distópica a la que nos han llevado". EFE

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