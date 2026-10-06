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PP entiende las dudas del voto por correo tras "maniobras" de Sánchez y pide a la JEC pronunciarse sobre el censo

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho "entender" las dudas que pueda haber con el voto por el correo tras las "maniobras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha emplazado a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Además, ha confirmado que su partido ha acudido a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronuncie sobre el censo.

"Hemos recurrido a la Junta Electoral Central, que ya emitió informes diciendo que había cosas extrañas en la 'ley de nietos'", ha declarado Muñoz en una entrevista en Cope, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada por la posibilidad de que al final puedan votar en las generales todos los nacionalizados hasta el 1 de agosto.

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El censo para las generales será el cerrado el 1 de agosto, antes de la decisión del Tribunal Supremo. A primeros de septiembre, el alto tribunal paralizó cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos' y las nuevas inscripciones para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados" ante la "magnitud" del aumento del censo.

"SE HA COMPRADO EL MARCO DEL GOBIERNO"

Muñoz ha señalado que se ha "comprado el marco del Gobierno" poruqe "ni siquiera es una ley de nietos" sino la Ley de Memoria Histórica y Democrática y ha criticado que una instrucción posterior "amplíe" los supuestos para conseguir esa nacionalidad, más allá de "hijos y nietos de exiliados".

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"El problema no está en los que se fueron al exilio, está en que hay gente que se está nacionalizando siendo bisnieta de algunos españoles que se fueron a Cuba y que se fueron a Argentina en 1895.

Es que eso es lo que no puede ser y es donde está el foco del problema de la instrucción", ha exclamado, para añadir que el PP va a ver "qué dice la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo".

Al ser preguntada si ella tendría algún problema en votar por correo, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido a los españoles no votar por correo, Muñoz ha dicho que entiende que "haya gente que pueda tener dudas sobre el voto por correo, sobre todo viendo las maniobras" que, según ha dicho, han "visto a Pedro Sánchez".

"Yo creo que es normal. Viendo cómo Pedro Sánchez se comporta, viendo a quién ha tenido al frente de Correos, a dos personas que, por ejemplo, están imputadas: Leire Díez y también su exjefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, pues yo creo que es evidente que puede haber gente que tenga dudas", ha abundado.

"SÁNCHEZ NO SE HA COMPORTADO DE FORMA LIMPIA"

En este punto, ha pedido a la gente que acuda a votar porque el día 29 tiene una "ventana de oportunidad" para cambiar España y recuperar a las clases medias. "Que la gente vaya a votar y que nadie se quede en casa", ha dicho.

Tras asegurar que ella siempre ha acudido a votar presencialmente en León, su provincia, ha señalado que el día 29 que cada uno "haga lo que considere" a la hora de votar. "Pero comprendo que haya quien tenga dudas porque Pedro Sánchez no se ha comportado de forma limpia en los últimos tiempos", ha reiterado Muñoz.

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