Mínguez asegura, sobre la huelga general, que el PSOE siempre defiende a los trabajadores y su expresión pública

31/08/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra tras la reunión de la ejecutiva del partido para abordar los principales asuntos de la actualidad política, marcada por la crisis en Ceuta, y el inicio del curso político. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado hoy al PP y Vox de querer "recortar derechos", como el del voto por correo, derechos laborales o las pensiones antes si quiera de que de inicio la campaña electoral de las generales del próximo 29 de noviembre. Además, ha respaldado la convocatoria de huelga general al asegurar que su partido siempre defiende los derechos de los trabajadores y su expresión pública.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha cargado contra la petición realizada ayer por la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que se evite votar por Correo, también realizada por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

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En opinión de Mínguez, esta petición es "extremadamente grave" y ha reclamado a Feijóo que "desautorice" las declaraciones de "sus jefes", señalando directamente a Ayuso y a Abascal.

Además, la portavoz del PSOE ha acusado a Vox de querer recortar el "derecho a una pensión digna" porque interpreta que se tienen que recortar por la reforma de las pensiones que ha planteado Vox, a lo que añade que Feijóo quiere "recortar derechos laborales". "Otra medida estrella" del presidente del PP, ha exclamado.

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A ello se añade, asegura, que el viernes PP y Vox "contaron contra el derecho a la vivienda". Y todo ello, ha insistido, "antes de que empiece la campaña electoral", con lo que se pregunta cómo vamos a llegar al día de reflexión "si vamos a este ritmo tan rápido de recortes".

Precisamente el problema de la vivienda es el que considera Montse Mínguez que debe ser el asunto central de la campaña electoral y ha acusado directamente a las CCAA y ayuntamientos del Partido Popular de entorpecer las políticas del Gobierno en esta materia. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo puso encima de la mesa 7.000 millones para construir vivienda y la Comunidad de Madrid rechazó 1.500 millones.

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Mínguez ha precisado, en este sentido, que la respuesta que da el PSOE a las peticiones de la calle, son las mismas que ha aprobado el Gobierno. Pero cree que "hay que hacer la pedagogía" con este asunto ya que ha señalado que la política de vivienda es compartida con las CCAA y los Ayuntamientos y "por mucho que quiera hacer le Gobierno" se enfrenta a los que están gobernados por el PP.

En este sentido, ha asegurado que el 29 de noviembre los ciudadanos se juegan mucho en este sentido, sobre todo, en parar los desahucios de viviendas por lo que ha reclamado un "Parlamento más fuerte" para defender las políticas de vivienda del PSOE, al tiempo que ha afirmado que su partido es un "gran ejemplo" de cómo se superan las crisis. Además, ha señalado que su partido recibió "con qué ganas" el anuncio de adelanto electoral.

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HUELGA GENERAL: SIEMPRE A FAVOR DE LA EXPRESIÓN PÚBLICA

En cuanto a la posición del PSOE ante la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO ha señalado que su partido "siempre va a favor de los derechos de los trabajadores y de la expresión pública".

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"Estamos con la gente que está en Sol y no con los que defienden las políticas de vivienda de áticos de lujo", ha exclamado Montse Mínguez, quien ha señalado que también están con los manifestantes que están acampados en Plaza de Cataluña, reclamando políticas de vivienda públicas y que protejan la vivienda.

Dicho esto, ha señalado que lo que han escuchado a los sindicatos es que están hablando de proteger los derechos de los trabajadores, pero ha señalado que aún no hay fecha para la citada huelga general y van a esperar: "paso a paso".

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