La Fiscalía abre diligencias contra el youtuber Iñaki Angulo por insultos homófobos al futbolista Héctor Bellerín

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigacion contra el youtuber y creador de contenidos Mikel Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín, durante la emisión de uno de sus directos, han informado fuentes fiscales.

La denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que se han adherido posteriormente cerca de un centenar de personas, investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

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Los hechos se produjeron durante un directo en el que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse a Vinícius.

En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo.

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