Espana agencias

El PP llama acudir a las urnas a quien tenga dudas sobre el voto por correo

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha llamado este martes a acudir a las urnas presencialmente a que quien tenga dudas sobre el voto por correo y ha afirmado que es "normal" tenerlas, ya que el PP, ha añadido, no confía en los directivos de la empresa pública.

"Todos aquellos españoles que tengan dudas que vayan a la urna a votar", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso, un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiera "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

PUBLICIDAD

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha precisado, confía en los trabajadores de Correos, pero no "en los directivos" porque algunos de ellos "están siendo investigados judicialmente" por "formar parte de organizaciones criminales que amedrentaban a jueces y a funcionarios públicos".

Directivos que eligió "muy cuidadosamente" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que "es lógico" que haya millones de españoles que "puedan tener dudas".

PUBLICIDAD

Aun así, ha añadido, los españoles "pueden estar tranquilos" porque el Partido Popular "va a tener todos los ojos puestos en que todo vaya bien". Y será la Junta Electoral Central el órgano que tendrá que dirimir si hay "cosas que no se están produciendo bien", ha precisado.

Muñoz también se ha referido a los decretos sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y los ha considerado "un acto de propaganda de Pedro Sánchez".

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el propio Sánchez ha informado que los dos reales decretos ley de vivienda, que tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente, tienen incorporaciones "muy positivas" que mantienen la esencia de los que decayeron el pasado viernes.

"Entiendo que el Gobierno quiere que hablemos de los reales decretos, pero forman parte de su comité de campaña", ha afirmado Muñoz.

Como el Parlamento no ha aprobado lo que quiere el Gobierno, ha añadido, ahora los trae a la Diputación Permanente. "Vamos a ver efectivamente en qué consisten esos decretos, pero desde luego la forma no nos parece la más normal", ha agregado. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un carnicero pamplonés elabora la mejor chistorra de Navarra: más de 40 años de historia y una “receta tradicional de la familia”

José Ignacio Zuazu, hijo del fundador de las conocidas carnicerías Zuazu, se ha proclamado ganador del XX Concurso Navarro de Chistorra

Un carnicero pamplonés elabora la mejor chistorra de Navarra: más de 40 años de historia y una “receta tradicional de la familia”

Suspenden temporalmente las cuatro macrogranjas de Codo por un conflicto de intereses del alcalde: los terrenos pertenecen a su familia

Tras votar a favor de la declaración de interés público de las instalaciones, el primer edil, diputado nacional del PP, ha rectificado su participación y ha registrado su abstención

Suspenden temporalmente las cuatro macrogranjas de Codo por un conflicto de intereses del alcalde: los terrenos pertenecen a su familia

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Las mujeres sufren más dolores que los hombres en todas las etapas de la vida y en más partes del cuerpo, según un estudio internacional

El dolor de cabeza llega a su máximo alrededor de los 34 años y el abdominal, a los 23

Las mujeres sufren más dolores que los hombres en todas las etapas de la vida y en más partes del cuerpo, según un estudio internacional

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

La nueva normativa introduce cambios para motoristas, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos en el país, así como nuevas reglas de circulación en situaciones de atasco o meteorología adversa que afectan a todos los conductores

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación

Pedro Sánchez aprueba los dos decretos de vivienda para convalidarlos en la Comisión Permanente del Congreso, donde no necesita el voto de Junts: “No vamos a tirar la toalla”

Puigdemont ya puede volver a España: el juez Llarena levanta la orden de detención tras el aval del Constitucional a la amnistía

ECONOMÍA

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

DEPORTES

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras imponerse a un combativo Lehecka

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett