El PP llama acudir a las urnas a quien tenga dudas sobre el voto por correo

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Madrid, 6 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha llamado este martes a acudir a las urnas presencialmente a que quien tenga dudas sobre el voto por correo y ha afirmado que es "normal" tenerlas, ya que el PP, ha añadido, no confía en los directivos de la empresa pública.

"Todos aquellos españoles que tengan dudas que vayan a la urna a votar", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso, un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiera "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

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El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha precisado, confía en los trabajadores de Correos, pero no "en los directivos" porque algunos de ellos "están siendo investigados judicialmente" por "formar parte de organizaciones criminales que amedrentaban a jueces y a funcionarios públicos".

Directivos que eligió "muy cuidadosamente" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que "es lógico" que haya millones de españoles que "puedan tener dudas".

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Aun así, ha añadido, los españoles "pueden estar tranquilos" porque el Partido Popular "va a tener todos los ojos puestos en que todo vaya bien". Y será la Junta Electoral Central el órgano que tendrá que dirimir si hay "cosas que no se están produciendo bien", ha precisado.

Muñoz también se ha referido a los decretos sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y los ha considerado "un acto de propaganda de Pedro Sánchez".

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En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el propio Sánchez ha informado que los dos reales decretos ley de vivienda, que tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente, tienen incorporaciones "muy positivas" que mantienen la esencia de los que decayeron el pasado viernes.

"Entiendo que el Gobierno quiere que hablemos de los reales decretos, pero forman parte de su comité de campaña", ha afirmado Muñoz.

Como el Parlamento no ha aprobado lo que quiere el Gobierno, ha añadido, ahora los trae a la Diputación Permanente. "Vamos a ver efectivamente en qué consisten esos decretos, pero desde luego la forma no nos parece la más normal", ha agregado. EFE

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(foto) (vídeo)