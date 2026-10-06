Espana agencias

El Hilali: "Debemos corregir lo que hemos hecho mal y hacer mucha autocrítica"

Guardar

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 6 oct (EFE).- El lateral derecho del Espanyol Omar El Hilali ha afirmado este martes que el equipo debe "corregir" lo que ha hecho mal en este inicio de curso y "hacer mucha autocrítica", después de dos derrotas seguidas contra el Rayo Vallecano (2-1) y el Elche (1-3).

El futbolista, en rueda de prensa después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha asumido que deben pulir sus errores y "potenciar" sus virtudes. "No queda otra que vencer. Hay que ganar como sea", ha apuntado de cara al choque de este viernes contra el Málaga.

PUBLICIDAD

Omar El Hilali ha insistido en que el vestuario "siempre a estado al lado del proyecto y del entrenador", Manolo González, cuya figura ha quedado debilitada tras los últimos resultados. "Es el mejor vestuario que he tenido y tengo muchas ganas de cambiar la situación", ha añadido.

El defensa ha explicado que ha visto al técnico "como siempre". "Con muchas ganas y metiendo mucha caña. Quiere revertir la situación, como nosotros, este viernes. Seguro que ganando todo cambia. Con un partido te cambia todo por completo", ha reflexionado el jugador.

PUBLICIDAD

El Hilali ha defendido la figura de Manolo González: "Es un entrenador que sabe muy bien gestionar un vestuario, sabe llevar a los jóvenes y a la gente veterana. Si tanta gente lo dice, será por algo. Le apoyamos. Es un míster muy exigente. Es muy cañero y estamos muy contentos con él".

Preguntado por los primeros minutos del lateral derecho Andoni Gorosabel durante el amistoso contra el Ipswich Town, El Hilali ha valorado positivamente la competencia: "Siempre es bueno que se sume gente a la causa. Sabemos la trayectoria que tiene Andoni. A partir de ahí, competir al máximo y el míster decidirá".

Con todo, el zaguero ha confesado que está sintiendo "bien" sobre el terreno de juego, pese a reconocer que tiene "muchísimo margen de mejora" y ha precisado que asume con "naturalidad" las cuatro temporadas que lleva en el primer equipo. "Intento ayudar a la gente del fútbol base, es importante", ha asegurado. EFE

dpb/vmc/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los niños de un colegio de Finlandia reciben a la reina Letizia con una canción de José Luis Perales: así ha sido el homenaje a España durante el viaje de Estado

Mientras Felipe VI avanzaba en la agenda diplomática con el presidente Stubb, la monarca presenciaba en las aulas el auge del idioma español

Los niños de un colegio de Finlandia reciben a la reina Letizia con una canción de José Luis Perales: así ha sido el homenaje a España durante el viaje de Estado

Shakira inicia una nueva batalla legal con Piqué por sus hijos: “No pretende reducir el tiempo que comparten con su padre”

La cantante colombiana solicita al padre de sus hijos que el esfuerzo de los desplazamientos no recaiga únicamente en los pequeños

Shakira inicia una nueva batalla legal con Piqué por sus hijos: “No pretende reducir el tiempo que comparten con su padre”

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

La convocatoria electoral acelera la causa abierta contra las altas en el CERA y obliga al Supremo a pedir alegaciones urgentes antes de decidir sobre los recursos contra su auto cautelar de septiembre

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

El alcalde de Palma exige a la Delegación del Gobierno desalojar la acampada tras denuncias de sexismo y acoso sexual

Reclama a la Delegación del Gobierno en Baleares una actuación inmediata después de que el colectivo Flama alertara de comportamientos sexistas, presuntos episodios de acoso sexual

El alcalde de Palma exige a la Delegación del Gobierno desalojar la acampada tras denuncias de sexismo y acoso sexual

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

Santiago Pedraz le tomará declaración el próximo 28 de octubre y le reclama que aporte los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española que presentó para acogerse a la Ley de Memoria Democrática

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación

ECONOMÍA

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

La reflexión del jugador Dani Carvajal sobre sus inversiones en vivienda: “Lo primero que hice cuando fiché por el Bayer Leverkusen fue comprarle una casa a mis padres”

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras imponerse a un combativo Lehecka

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”