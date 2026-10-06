El Hilali: "Debemos corregir lo que hemos hecho mal y hacer mucha autocrítica"

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 6 oct (EFE).- El lateral derecho del Espanyol Omar El Hilali ha afirmado este martes que el equipo debe "corregir" lo que ha hecho mal en este inicio de curso y "hacer mucha autocrítica", después de dos derrotas seguidas contra el Rayo Vallecano (2-1) y el Elche (1-3).

El futbolista, en rueda de prensa después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha asumido que deben pulir sus errores y "potenciar" sus virtudes. "No queda otra que vencer. Hay que ganar como sea", ha apuntado de cara al choque de este viernes contra el Málaga.

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Omar El Hilali ha insistido en que el vestuario "siempre a estado al lado del proyecto y del entrenador", Manolo González, cuya figura ha quedado debilitada tras los últimos resultados. "Es el mejor vestuario que he tenido y tengo muchas ganas de cambiar la situación", ha añadido.

El defensa ha explicado que ha visto al técnico "como siempre". "Con muchas ganas y metiendo mucha caña. Quiere revertir la situación, como nosotros, este viernes. Seguro que ganando todo cambia. Con un partido te cambia todo por completo", ha reflexionado el jugador.

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El Hilali ha defendido la figura de Manolo González: "Es un entrenador que sabe muy bien gestionar un vestuario, sabe llevar a los jóvenes y a la gente veterana. Si tanta gente lo dice, será por algo. Le apoyamos. Es un míster muy exigente. Es muy cañero y estamos muy contentos con él".

Preguntado por los primeros minutos del lateral derecho Andoni Gorosabel durante el amistoso contra el Ipswich Town, El Hilali ha valorado positivamente la competencia: "Siempre es bueno que se sume gente a la causa. Sabemos la trayectoria que tiene Andoni. A partir de ahí, competir al máximo y el míster decidirá".

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Con todo, el zaguero ha confesado que está sintiendo "bien" sobre el terreno de juego, pese a reconocer que tiene "muchísimo margen de mejora" y ha precisado que asume con "naturalidad" las cuatro temporadas que lleva en el primer equipo. "Intento ayudar a la gente del fútbol base, es importante", ha asegurado. EFE

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