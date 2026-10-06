Duarte (Baskonia): Me siento "un jugador más", ya que "el líder es Paolo" Galbiati

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Vitoria, 6 oct (EFE).- El jugador de Kosner Baskonia Chris Duarte expresó que se siente “un jugador más” dentro del equipo vitoriano y aclaró que “el líder es Paolo (Galbiati, el entrenador)”.

El dominicano apuntó que los jugadores siguen sus instrucciones y salen a la cancha a dar lo mejor de cada uno de ellos.

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Duarte consideró ante los medios de comunicación que la plantilla “ha sufrido mucho desde la pretemporada hasta el momento”, pero matizó que tienen hambre y que todos están “en la misma página” y quieren “hacer las cosas bien”.

“Todos queremos atraer la alegría a la ciudad de Vitoria, a este club y ganar partidos”, dijo el alero azulgrana, satisfecho porque “las cosas están saliendo bien”.

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Chris Duarte se mostró feliz por el apoyo recibido por los aficionados y explicó que están jugando “uno para el otro” y se están divirtiendo.

Respecto a su rol y la eficiencia que ha tenido en los minutos que ha jugado, señaló que el juego le marca lo que necesita el equipo.

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Reconoció que a través de la defensa pueden correr y jugar con su fortaleza, que es “jugar con las canchas abiertas”.

“Tenemos muchos manejadores de balón, muchos jugadores que pueden tocar pintura y crear tanto para ellos como para sus compañeros. Así la defensa es muy importante”, subrayó Duarte, que opinó que siempre pone “mucho esfuerzo” en labores defensivas, aunque sabe que no es el mejor defensor.

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Preguntado por el brasileño Márcio Santos, el último jugador en llegar, afirmó que les ha dado “mucha energía” y destacó que tiene “mucho carácter en la pintura”. “Es lo que necesitábamos”, admitió. EFE

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