Andreeva impone su autoridad y vuelve a los cuartos de Pekín

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Pekín, 6 oct (EFE).- La rusa Mirra Andreeva (número 5 del ranking de la WTA), cuarta favorita y pupila de la española Conchita Martínez, derrotó este martes a la ucraniana Daria Snigur (número 46) por un doble 6-2 y alcanzó los cuartos de final del Abierto de China.

Andreeva necesitó una hora y cuatro minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín para frenar a una adversaria que llegaba con tres victorias en cuatro enfrentamientos ante jugadoras situadas entre las diez primeras del mundo.

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La campeona de Roland Garros marcó distancias desde el inicio. Rompió en el primer juego y sostuvo su ventaja con un servicio que apenas dejó opciones a Snigur, incapaz de sumar al resto hasta el sexto juego. La rusa combinó golpes paralelos, cambios a contrapié y cinco saques directos en esa manga, incluido uno con segundo servicio.

Con 3-2, un resto ganador de derecha abrió otra oportunidad de rotura y la presión acabó provocando un revés a la red de la ucraniana. Andreeva cerró después el parcial con su saque.

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La segunda manga comenzó con dos nuevas roturas y un 3-0, aunque Snigur respondió con mayor profundidad al resto y ataques mejor resueltos en la red para acercarse al 3-2.

La reacción terminó ahí. Andreeva recuperó el control, volvió a quebrar tras insistir en tres oportunidades y sentenció en su primera bola de partido.

La rusa iguala sus cuartos de Pekín de 2024 y alcanza los undécimos de su carrera en un WTA 1000. Buscará las semifinales ante la vencedora del duelo entre la checa Linda Noskova (n.6) y la rusa Ekaterina Alexandrova (n.28). EFE

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(foto)