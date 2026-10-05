Zidane: "Lo que hemos hecho estos cuatro días es esperanzador"

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Saint-Denis, 5 oct (EFE).- El seleccionador francés, Zinedine Zidane, reconoció que en el primer partido contra Bélgica les faltó "contundencia" pero se mostró muy satisfecho de la reacción del equipo y de la concentración de estos cuatro partidos: "Es esperanzador".

"Muy orgulloso de la reacción del equipo, nos ha permitido acabar estos quince días con una nota positiva. Lo contrario hubiera sido una pena. Creo que hemos merecido todo lo que hemos hecho estos días", aseguró el técnico.

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"En esta gira estaba previsto hacer rotaciones. Los jugadores acaban de empezar la temporada y yo quería ver a todo el mundo. Quería hacer cuatro equipos diferentes y competitivos. Hemos estado bien aunque hay cosas que mejorar. Es esperanzador, soy optimista", comentó.

Zidane reconoció que les faltó contundencia en el primer tiempo, "al igual que en los tres partidos anteriores".

"Es una de las cosas que tenemos que mejorar para el futuro, tener más presencia en el área rival, tener más jugadores en el área para poder ser más eficaces", aseguró.

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El técnico indicó que a partir de la próxima concentración empezará de nuevo de cero y que, hasta entonces, irá a ver partidos de sus jugadores por todo el mundo. EFE

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