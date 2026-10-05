Sumar sigue sin candidato pero Mónica García y Ernest Urtasun se muestran dispuestos

Madrid, 5 oct (EFE).- Los partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) siguen sin designar candidato para las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque los ministros Mónica García y Ernest Urtasun se han mostrado dispuestos a dar un paso adelante si así se lo piden sus compañeros.
"Sé que es una frase hecha, pero estaré donde el espacio político me ponga", ha dicho en una rueda de prensa de la nueva coalición Sumar la ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo nombre está siendo impulsado por parte de algunos sectores para ser número uno por Madrid para las generales, a pesar de que fue designada candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas.
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En los mismos términos se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de los comunes, preguntado sobre la posibilidad de ser candidato de la nueva Sumar, denominada Frente Amplio, aunque en su caso suena con más fuerza como número uno por Barcelona.
Además, en la rueda de prensa Urtasun ha emplazado a Podemos a negociar cualquier aspecto sobre una posible alianza en privado, después de que la número dos de los morados, Irene Montero, haya planteado este lunes a través de los medios de comunicación celebrar los días 14 y 15 de octubre primarias abiertas para elegir candidato conjunto, un proceso al que ella se presentaría. EFE
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(foto)(video)(audio)
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