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Sindicatos docentes lamentan que el adelanto electoral frustre las promesas al profesorado

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Madrid, 5 oct (EFE).- Los sindicatos docentes han lamentado justo cuando hoy se celebra el 'Día Mundial del Docente' que el adelanto electoral haya frustrado las promesas de mejorar las condiciones del profesorado, al decaer las leyes que reducen las ratios y las jornadas lectivas, y han pedido no relegar la Educación a un segundo plano.

"No ha salido ninguna medida en esta Legislatura que iba ser del profesorado", señala a EFE el secretario estatal de Acción Sindical de Educación de ANPE, Ramón Izquierdo, que añade que volverán a pedir a todos partidos que tomen conciencia de las necesidades del docente.

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"Basta ya de promesas incumplidas y eslóganes vacíos", incide UGT Servicios Públicos de Enseñanza en un comunicado tras ver cómo decae la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que mejoraba las condiciones de la docencia y la enseñanza y se alejan también las negociaciones con el Ministerio de Educación para acodar un Estatuto Docente.

"Se queda nuevamente en el camino y también se paraliza la tramitación de la reforma del decreto que incluía mejoras para la etapa 0-3 años. El Estatuto Docente vuelve a quedar pendiente tras 25 años esperando una regulación", señala el sindicato.

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CCOO ha exigido al Ministerio de Educación que urgentemente convoque una Mesa Sectorial para ver qué propuestas tiene para avanzar en estos temas pendientes y también en el nuevo decreto para frenar la enseñanza online impulsada sobre todo por los centros privados.

"Que este avance electoral no pare estas propuestas", ha advertido la secretaria general de la Federación de Educación de CCOO, Teresa  Esperabé a EFE.

"El adelanto electoral acaba con una promesa y ni una sola mejora se ha aprobado. Desde STEs-i hemos ido diciendo reiteradamente que aceleráramos la normativa que mejoraba las condiciones de enseñanza-aprendizaje porque en cualquier momento habría convocatoria de elecciones", avisaba el responsable de política educativa del sindicato Fernando Villalba a EFE.

Este lunes se cumplen sesenta años de la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente y ANPE recuerda que aquel documento definió las responsabilidades y derechos del profesorado y propuso normas sobre su formación, contratación, empleo y condiciones de enseñanza y aprendizaje.

"Seis décadas después, su espíritu sigue plenamente vigente, y el mejor homenaje que se le puede rendir es cumplirlo", incide tras reclamar un acuerdo político "de mínimos que aporte estabilidad al sistema educativo y termine con la interminable sucesión de leyes orgánicas de Educación que llevamos en las últimas décadas".

 Para UGT, mejorar la Educación pasa necesariamente por mejorar las condiciones de quienes la hacen posible, con menos carga burocrática, menos ratios, menos horas lectivas, más recursos, mejores condiciones laborales y una carrera profesional digna y por ello reclama al nuevo Gobierno que salga de las urnas que sitúe la Educación y a sus profesionales entre sus prioridades, porque la "Educación no puede esperar más".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, pide aprobar un real decreto-ley hasta las elecciones para que la ley de ratios pueda aprobarse en la Diputación Permanente del Congreso: "Si la herramienta sirve para la vivienda, sirve para la educación. Si la reducción de ratios y horario lectivo se queda sin aprobar, será porque se ha elegido dejarla fuera", alertan en un comunicado.EFE

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