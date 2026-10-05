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Puente defiende la "pulcritud" de la convocatoria electoral y tilda al PP de "amateur" por no estar "preparados"

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El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido la "pulcritud" del adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha tildado al PP de "partido profundamente amateur" al considerar que la convocatoria les "ha pillado con el pie completamente cambiado".

"Quien no está preparado en este tipo de cosas, ¿cómo va a estar preparado para gobernar un país?", ha planteado Puente a través de un vídeo publicado en sus redes, recogido por Europa Press, en el que ha criticado la comparecencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ofrecer un "mensaje pobre" y un "ambiente" de "velatorio".

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Para Puente, la respuesta del PP da a entender que "les ha pillado con el pie completamente cambiado" o que no "las quieren realmente, a pesar de pedirlas". "Y es que es un partido profundamente amateur", ha sostenido.

Además, ha atribuido la reacción de los 'populares' a que les "contraría" que Sánchez convoque los comicios "en un momento que a él le conviene". "Convocar elecciones es una prerrogativa del presidente del Gobierno. No esperarían que convocara cuando a ellos les viniera bien", ha apuntado.

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Puente también ha respaldado la decisión del jefe del Ejecutivo al asegurar que, desde el punto de vista democrático, la convocatoria es de "una pulcritud absolutamente incontestable", puesto que ve necesario acudir a las urnas ante el rechazo parlamentario a los decretos sobre vivienda del pasado viernes.

"Si tienes un Parlamento que ha votado sistemáticamente en contra de todo lo que se ha planteado en relación con la vivienda, y además tienes una serie de comunidades autónomas que se niegan a aplicar las medidas que sí pasan el filtro del Parlamento, es evidente que tienes un problema que sólo se resuelve en las urnas", ha argumentado.

Al hilo, el ministro ha apostado por atajar el problema de la vivienda mediante un parque público "potente" para que pueda "influir" en el precio; y en materia regulatoria. "Pero sin las comunidades autónomas y sin el Parlamento, no se puede hacer nada", ha reiterado.

APELA AL VOTO PROGRESISTA

Por otro lado, se ha dirigido a los votantes progresistas para apelar a su voto. Tras enumerar medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez en los últimos años en materia de igualdad, política internacional y social, Puente ha apuntado a la "amenaza" del crecimiento de la derecha, insistiendo en que "implicarse es más necesario que nunca".

"Con la ilusión que sea, con la convicción que sea, pero es el momento en el que no podemos fallar, porque todo lo que está en juego es seguir avanzando frente a retroceder, que es a lo que nos llevaría un gobierno del Partido Popular y de Vox", ha arguido.

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EuropaPress

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