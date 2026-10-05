Pilar Alegría (PSOE) cree que "la disyuntiva está clara: O empleo y becas o recortes y especuladores"

Guardar

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este lunes, 5 de octubre, tras anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que "la disyuntiva está clara: O empleo, trabajadores, becas, sanidad y educación públicas, y vivienda, o por el contrario, recortes, retroceso, fondos buitre y especuladores".

"Ha llegado el momento de que los ciudadanos elijan y, sobre todo, decidan el futuro que quieren para su país", ha continuado Alegría, para quien "no hay medias tintas", insistiendo en que "la disyuntiva es avanzar o retroceder, defender a la gente de a pie o los privilegios de unos pocos, defender la vivienda como un derecho o apostar por esa vivienda de los fondos buitre que algunos están defendiendo".

PUBLICIDAD

Pilar Alegría ha continuado asegurando que "el PP vive absolutamente mediatizado por las políticas que le marca la ultraderecha de Vox", está "maniatado a Vox" y "está despreciando nuestros principales derechos con esa educación pública relegada, esa sanidad pública relegada y esa política de vivienda especulativa".

GOBIERNO PROGRESISTA

En declaraciones a los medios de comunicación, Pilar Alegría ha señalado que en 2023 hubo elecciones generales "y los ciudadanos de este país quisieron que hubiera un Gobierno progresista".

PUBLICIDAD

El Gobierno de España de Pedro Sánchez "ha conseguido, durante estos años, sacar adelante leyes que, claramente, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en temas tan importantes como la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de las pensiones" y la apuesta por "el Estado del Bienestar, la sanidad y la educación públicas, con esas partidas de becas históricas".

"Esa es la senda que ha desarrollado este país, a pesar de haber tenido que afrontar a peor oposición que nos ha tocado vivir en este país", ha continuado Alegría, para quien la oposición "ha entendido que la confrontación y la oposición por la oposición era su hoja de ruta".

PUBLICIDAD

Los socialistas encaran las próximas elecciones generales "con todas las ganas, con toda la ilusión y, sobre todo, con la voluntad de ganarlas y atraer la mayor confianza de los ciudadanos, especialmente porque tenemos un trabajo hecho, una hoja de ruta", ha aseverado la dirigente socialista, añadiendo que "quedan muchas cosas por hacer, especialmente en materia de vivienda: tenemos que garantizar de una vez por todas que la vivienda sea un derecho y no ese bien especulativo que algunos defienden".