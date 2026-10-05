Espana agencias

Pilar Alegría (PSOE) cree que "la disyuntiva está clara: O empleo y becas o recortes y especuladores"

Imagen RQULVPQGNZFXHE6WZIWJFNQMUM
Guardar

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este lunes, 5 de octubre, tras anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que "la disyuntiva está clara: O empleo, trabajadores, becas, sanidad y educación públicas, y vivienda, o por el contrario, recortes, retroceso, fondos buitre y especuladores".

"Ha llegado el momento de que los ciudadanos elijan y, sobre todo, decidan el futuro que quieren para su país", ha continuado Alegría, para quien "no hay medias tintas", insistiendo en que "la disyuntiva es avanzar o retroceder, defender a la gente de a pie o los privilegios de unos pocos, defender la vivienda como un derecho o apostar por esa vivienda de los fondos buitre que algunos están defendiendo".

PUBLICIDAD

Pilar Alegría ha continuado asegurando que "el PP vive absolutamente mediatizado por las políticas que le marca la ultraderecha de Vox", está "maniatado a Vox" y "está despreciando nuestros principales derechos con esa educación pública relegada, esa sanidad pública relegada y esa política de vivienda especulativa".

GOBIERNO PROGRESISTA

En declaraciones a los medios de comunicación, Pilar Alegría ha señalado que en 2023 hubo elecciones generales "y los ciudadanos de este país quisieron que hubiera un Gobierno progresista".

PUBLICIDAD

El Gobierno de España de Pedro Sánchez "ha conseguido, durante estos años, sacar adelante leyes que, claramente, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en temas tan importantes como la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de las pensiones" y la apuesta por "el Estado del Bienestar, la sanidad y la educación públicas, con esas partidas de becas históricas".

"Esa es la senda que ha desarrollado este país, a pesar de haber tenido que afrontar a peor oposición que nos ha tocado vivir en este país", ha continuado Alegría, para quien la oposición "ha entendido que la confrontación y la oposición por la oposición era su hoja de ruta".

Los socialistas encaran las próximas elecciones generales "con todas las ganas, con toda la ilusión y, sobre todo, con la voluntad de ganarlas y atraer la mayor confianza de los ciudadanos, especialmente porque tenemos un trabajo hecho, una hoja de ruta", ha aseverado la dirigente socialista, añadiendo que "quedan muchas cosas por hacer, especialmente en materia de vivienda: tenemos que garantizar de una vez por todas que la vivienda sea un derecho y no ese bien especulativo que algunos defienden".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

El hermano del rey Carlos ha iniciado una revisión judicial para cuestionar la legalidad de los registros realizados en sus propiedades de Sandringham y Royal Lodge tras ser detenido el pasado febrero

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

La colombiana ha anunciado este lunes una nueva fecha que culminará su gira el Día de la Hispanidad

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”

Este guiso de legumbres y setas demuestra que los guisos más reconfortantes del otoño también pueden ser ligeros y saludables

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”