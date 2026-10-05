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Phoebe Bridgers y Fontaines D.C encabezan la edición de los 25 años del Primavera Sound

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Barcelona, 5 oct (EFE).- Las artistas estadounidenses Phoebe Bridgers, Doechii y Hayley Williams, los irlandeses Fontaines D.C. y la inglesa FKA Twigs encabezarán la edición de celebración de los 25 años del festival Primavera Sound, que tendrá lugar del 2 al 6 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

A estos nombres se suman viejos conocidos del ciclo como Turnstile o Skrillex, además de Massive Attack y Bad Gyal, quienes tuvieron que cancelar sus actuaciones en la última edición del Primavera Sound por culpa de la lluvia.

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Uno de los principales reclamos del ciclo será Phoebe Bridgers, que llegará a Barcelona para mostrar las canciones de su nuevo 'Lost Weekend', tercer trabajo después de los aclamados 'Punisher' de 2020 y 'Stranger in the Alps' de 2017.

También desembarcarán con nuevo material los irlandeses Fontaines D.C., que este octubre lanzan 'Dopamine Chamber', continuación del celebradísimo 'Romance' de 2024, trabajo con el que se consolidaron como una de las bandas de post-punk más afiladas del panorama.

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La celebración del cuarto de siglo del festival tendrá un marcado acento femenino gracias a la presencia de la nueva estrella del rap estadounidense Doechii, la referente del rock femenino Hayley Williams, la inglesa FKA Twigs con nuevo material, la popstar Robyn, Lola Young con su superéxito 'Messy', la eslovaca Adéla con su nuevo 'Prima' o la poliédrica Caroline Polachek.

Mención aparte merecen los estadounidenses Massive Attack, que en 2027 se estrenarán en el Primavera Sound, y Bad Gyal, emblema de la escena urbana nacional, ambos después de cancelar sus conciertos en la última edición del ciclo por culpa del temporal.

También debutarán en el Parc del Fòrum The Chemical Brothers, leyendas de la música de baile, mientras que Turnstile tocarán por tercera vez, de nuevo con las canciones de 'Never Enough' bajo el brazo.

Fiel a su espíritu ecléctico, el festival también contará con nombres tan diversos como Skrillex y la australiana Ninajirachi en una sesión b2b, los ídolos indie Pavement, la fiesta de Prospa, la psicodelia de King Gizzard & the Lizard Wizard y Angine de Poitrine, los Bleachers del genial productor Jack Antonoff o el dúo electrónico Underworld.

El acercamiento del ciclo a la escena internacional, en todos sus colores, se refuerza con la presencia de Kim Petras, Tinashe, Shygirl, Theodora, Hearts2Hearts, Converge, Full of Hell, Castle Rat, Prostitute, Santiago Motorizado, BICEP, Joy Orbison, Ibrahim Alfa Jnr y John Talabot.

En lo nacional, destacan nombres como Los Punsetes, Guillem Gisbert, Metrika, Alcalá Norte, El buen hijo, Pablopablo, Viva Belgrado, Mushka o Mishima.

La venta general de abonos comenzará el próximo 9 de octubre, con un precio de 350 euros, aunque el festival habilitará entre este lunes 5 y el miércoles 7 un formulario de registro que permitirá optar a comprar el abono a un precio de 295 euros. EFE

gcm/gb/lml

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