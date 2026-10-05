Olise: "Zidane ha traído sus ideas"

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Saint-Denis, 5 oct (EFE).- El delantero francés Michael Olise, autor de dos tantos en la goleada de Francia ante Bélgica en la cuarta jornada de la Liga de las Naciones, aseguró que el nuevo seleccionador, Zinedine Zidane, "ha traído sus ideas".

"Al final del partido hemos jugado bien, la primera parte era difícil, porque ellos se han cerrado atrás. Pero hemos seguido intentándolo y al final lo hemos logrado", dijo el jugador del Bayern de Múnich tras imponerse 4-1 a Bélgica.

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Olise minimizó su aportación individual, con dos asistencias también, y aseguró que "lo importante es el colectivo".

"Zidane ha traído sus ideas y nosotros las aplicamos. Vamos a seguir por esta línea. Estoy contento de lo que hago en la selección, es un placer jugar aquí", comentó. EFE

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