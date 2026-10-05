Libertad provisional para los 5 detenidos en València tras la manifestación de vivienda

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València, 5 oct (EFE).- Un juzgado de València ha decretado libertad provisional sin medidas cautelares para las cinco personas que fueron detenidas el pasado sábado en València por los altercados con la Policía al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, que quedan investigadas en una causa abierta por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado y lesiones.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha tomado esta medida respecto a los cinco acusados de lanzar vallas, adoquines y artefactos pirotécnicos a los policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que custodiaban el Palau de Les Arts -que acogía un congreso de inversión inmobiliaria-, donde nueve agentes resultaron heridos en los altercados.

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Tras pasar a disposición este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que los cinco arrestados pasan a ser investigados en una causa abierta por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado y lesiones, sin perjuicio de ulterior calificación. EFE