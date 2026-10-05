La copa y la bicicleta de la Vuelta 82 presiden la capilla ardiente de Ángel Arroyo

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Ávila, 5 oct (EFE).- La capilla ardiente del exciclista abulense Ángel Arroyo en el palacio de Superunda, en la ciudad de Ávila, ha estado presidida este lunes por la bicicleta y la copa que recogió tras ganar la Vuelta Ciclista a España de 1982, aunque fue desposeído del título por dar positivo en un control antidopaje.

A las puertas de la capilla ardiente de Arroyo, nacido en el municipio abulense de El Barraco en 1956 y fallecido este domingo a los 70 años, esperaban la llegada del féretro los dos hijos del deportista, acompañados por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y una parte de la corporación municipal.

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El regidor ha introducido el féretro junto a uno de los hijos del exciclista y a su yerno en el centro del palacio renacentista, donde permanecerá expuesto hasta las 20.00 horas de este lunes.

Sobre el ataúd se ha colocado una bandera de Ávila, donde residía, junto a recuerdos de su etapa como ciclista: los maillots del Reynolds, del Caja Postal y de la Selección Española, además de guantes y la gorra de su etapa como ciclista.

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Entre los objetos depositados sobre el ataúd figura un significativo banderín, correspondiente a la victoria que obtuvo el 16 de julio de 1983 en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, entre Clermont-Ferrand y el mítico Puy-de-Dôme.

Ese triunfo se produjo en una ronda francesa en la que, ese mismo año, Ángel Arroyo quedó en segunda posición, por detrás de Laurent Fignon.

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Un año antes, había sido desposeído del triunfo en la Vuelta Ciclista a España de 1982, después de dar positivo, días más tarde, en un control antidopaje correspondiente a la decimoséptima etapa, por lo que se le penalizó con 10 minutos y pasó del primer puesto al decimotercero en una clasificación general que encabezó Marino Lejarreta.

Ángel Arroyo nunca reconoció los hechos y conservó la copa que recogió al final de la ronda española de aquel año y que este lunes figura, junto a la bicicleta que utilizó, junto a su féretro, además de una gran fotografía en blanco y negro, con el maillot del Reynolds.

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El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha lamentado la "pérdida irreparable" que supone para Ávila y para el ciclismo la muerte de Arroyo, lo que ha hecho que haya decretado dos días de luto en la ciudad, durante los cuales, la bandera de la ciudad ondeará a media asta.

El regidor ha señalado que, "junto a Julio Jiménez y Víctor Sastre -padre de Carlos Sastre-", Ángel Arroyo fue "el padre del ciclismo abulense", que ha dado a este deporte figuras de la talla de José María Jiménez 'Chava', Francisco Mancebo o el propio Sastre, ganador del Tour de 2008.

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El funeral tendrá lugar a partir de las 11.00 de la mañana de este martes en la parroquia de Santiago, en la capital abulense, antes de que sus restos sean trasladados hasta el cementerio de El Barraco, su pueblo natal, donde reposarán junto a los del 'Chava'. EFE

agg/fsm/og

(foto)