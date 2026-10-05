ERC carga contra el PSOE y Junts por el avance electoral y mantiene la apuesta por Rufián

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Barcelona, 5 oct (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha cargado este lunes contra el PSOE y Junts por el avance electoral y ha reiterado que el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, es "el mejor candidato" para encabezar las listas a las elecciones generales, pese a que él mantiene la incógnita.

Rufián, han asegurado a EFE fuentes cercanas a él, pondrá "un mínimo de condiciones" a su partido para poder presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre y sigue pensando que "la mejor opción es la de la confluencia provincia por provincia": "Está escuchando a todo el mundo porque todo el mundo le está llamando".

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En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha insistido en que Rufián es "el mejor valor" que tiene el partido como candidato a las generales y ha descartado que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pueda ser el cabeza de cartel.

Alamany ha acusado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "frívolos" por avanzar las elecciones "por puro interés electoral" y ha cargado contra Junts por "dinamitar cualquier mejora para los catalanes" durante los tres años de legislatura.

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Al respecto, ha atribuido a estos dos partidos el fracaso del nuevo modelo de financiación -que suponía 4.700 millones de euros anuales para Cataluña- o la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, proyectos que ERC había pactado con los socialistas y que con la disolución de las Cortes decaen.

"Ante esto, Cataluña necesita toda la fuerza para defenderse, para resistir. Y solo una Esquerra Republicana fuerte es la garantía de que se defenderá Cataluña y de que se defenderán las clases medias y trabajadoras de nuestro país", ha remarcado.

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Alamany ha explicado que hoy se celebrará una Ejecutiva Nacional para iniciar el proceso interno para elaborar las listas y que mañana se abrirá el plazo de recogida de avales para ser el cabeza de lista, que terminará el domingo.

Los aspirantes a encabezar la candidatura deberán presentar un 5 % de firmas de la militancia, es decir, unos 400 apoyos. Si solo hay uno, este será automáticamente designado como candidato, sin necesitar primarias

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Tras este proceso, Alamany ha detallado que ERC prevé presentar todas sus listas el próximo 17 de octubre. EFE