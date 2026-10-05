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ERC carga contra el PSOE y Junts por el avance electoral y mantiene la apuesta por Rufián

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Barcelona, 5 oct (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha cargado este lunes contra el PSOE y Junts por el avance electoral y ha reiterado que el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, es "el mejor candidato" para encabezar las listas a las elecciones generales, pese a que él mantiene la incógnita.

Rufián, han asegurado a EFE fuentes cercanas a él, pondrá "un mínimo de condiciones" a su partido para poder presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre y sigue pensando que "la mejor opción es la de la confluencia provincia por provincia": "Está escuchando a todo el mundo porque todo el mundo le está llamando".

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En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha insistido en que Rufián es "el mejor valor" que tiene el partido como candidato a las generales y ha descartado que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pueda ser el cabeza de cartel.

Alamany ha acusado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "frívolos" por avanzar las elecciones "por puro interés electoral" y ha cargado contra Junts por "dinamitar cualquier mejora para los catalanes" durante los tres años de legislatura.

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Al respecto, ha atribuido a estos dos partidos el fracaso del nuevo modelo de financiación -que suponía 4.700 millones de euros anuales para Cataluña- o la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, proyectos que ERC había pactado con los socialistas y que con la disolución de las Cortes decaen.

"Ante esto, Cataluña necesita toda la fuerza para defenderse, para resistir. Y solo una Esquerra Republicana fuerte es la garantía de que se defenderá Cataluña y de que se defenderán las clases medias y trabajadoras de nuestro país", ha remarcado.

Alamany ha explicado que hoy se celebrará una Ejecutiva Nacional para iniciar el proceso interno para elaborar las listas y que mañana se abrirá el plazo de recogida de avales para ser el cabeza de lista, que terminará el domingo.

Los aspirantes a encabezar la candidatura deberán presentar un 5 % de firmas de la militancia, es decir, unos 400 apoyos. Si solo hay uno, este será automáticamente designado como candidato, sin necesitar primarias

Tras este proceso, Alamany ha detallado que ERC prevé presentar todas sus listas el próximo 17 de octubre. EFE

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