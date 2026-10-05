El CEO de Iryo ratifica en el Senado que Adif no le avisó de ningún riesgo en Adamuz

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Madrid, 5 oct (EFE).- El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, ha ratificado este lunes en el Senado que no recibió de Adif ninguna comunicación que pudiera anticipar riesgo alguno de accidente en Adamuz (Córdoba) y ha hecho hincapié en que el gestor de la infraestructura es el "responsable" de que la vía cumpla las condiciones de seguridad.

Favara también ha reiterado que el peso del tren Iryo siniestrado en Adamuz "no tiene nada que ver" con dicho accidente -como sugirió el ministro de Transportes, Óscar Puente días después del siniestro- "porque el peso por eje es inferior al de otros trenes que están circulando en la red".

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Iryo está personada como parte perjudicada en la causa judicial del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, porque uno de sus trenes (Málaga-Madrid) fue el primero que descarriló e invadió la vía contraria, tras lo cual fue alcanzado por el Alvia de Renfe que circulaba de Madrid a Huelva, con el resultado de 47 personas fallecidas.

En su comparecencia hoy en la comisión del Senado que investiga ese accidente, el de Gelida (Barcelona) y, en general, la situación de la red ferroviaria en España, el CEO ha asegurado que su empresa tiene una relación "bastante normal" con el gestor ferroviario Adif, aunque "no siempre" están "de acuerdo en todo", y que tanto la coordinación como la comunicación entre ambas es "buena".

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Ha explicado que la carta que Iryo envió a Adif en marzo de 2025 no estaba "conectada con riesgos de seguridad", sino "más con la calidad de la infraestructura y su impacto con el servicio", y que la mayoría de las comunicaciones de los maquinistas de su empresa en 2025 fueron sobre la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en particular referidas al sistema de señalización "seguro, pero bastante antiguo" que tiene.

Ha señalado asimismo que la de Adamuz "no es la única rotura de vía" que se ha producido, y ha recordado la que se produjo en Barcelona una semana después, otra en Tarazón, cerca de Valencia, y otra en Málaga.

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También ha hecho hincapié que el tren Iryo que descarriló, fabricado en 2022, había pasado su última revisión tres días antes del accidente de Adamuz sin presentar ninguna "anomalía" y que tampoco en la investigación posterior se determinó que dicho tren tuviera ninguna responsabilidad en el accidente.

El CEO ha indicado que las victimas de su tren han recibido ya las indemnizaciones "obligatorias" correspondientes y ha opinado que "lo importante es conocer la verdad" del siniestro de Adamuz, para lo cual ha subrayado que confía en la investigación que hay en marcha. EFE

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