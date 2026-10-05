Espana agencias

Cargos del PSOE piden a Feijóo desautorizar a Abascal y Ayuso sobre el voto por correo: "Es antidemocrático"

05/10/2026 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, en la sede del PSOE en Ferraz, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado hoy que disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
05/10/2026 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, en la sede del PSOE en Ferraz, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado hoy que disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
Guardar

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras cuestionar el voto por correo, que se podrá solicitar desde este mismo martes de cara a las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.

"La señora Ayuso y el señor Abascal han salido ya cuestionando nuestro sistema democrático, han criticado el voto por correo, han insistido a la gente que no vaya ni tan siquiera a votar y desde aquí nos parece extremadamente grave y le pedimos al señor Feijóo que desautorice estas declaraciones", ha trasladado este lunes Mínguez en declaraciones a medios a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz (Madrid), antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

PUBLICIDAD

Así se ha expresado después de que Abascal y Ayuso hayan animado al voto presencial de cara al adelanto electoral del próximo 29 de noviembre, poniendo en tela de juicio el voto por correo, que los ciudadanos podrán comenzar a solicitar este martes 6 de octubre, tras la publicación en el BOE de la convocatoria electoral.

Ante ello, Mínguez ha instado a Feijóo a "elegir" si está con Ayuso y Abascal o con los funcionarios de Correos: "El señor Feijóo ha sido presidente de Correos y debería de elegir si está con sus jefes Ayuso y Abascal o si está con los funcionarios de Correos y defender el trabajo que realizan el día de las elecciones para garantizar nuestro derecho a votar, porque las dos cosas no pueden ser".

PUBLICIDAD

BOLAÑOS: ES LA ESTRATEGIA DE LA ULTRADERECHA

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido a Abascal y Ayuso como "los portavoces de PP-Vox" y les ha pedido que no digan "tonterías" al "sembrar dudas" sobre un sistema electoral español que es "100% seguro" y "absolutamente reconocido por todo el mundo".

"Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. En todo el mundo siembran dudas, en todo el mundo tratan de engañar, en todo el mundo intentan hacer de la mentira su referencia en relación con los sistemas electorales", ha señalado Bolaños.

A preguntas de la prensa, el ministro ha tildado de "bastante absurdo" que se critique que el Gobierno apruebe este martes otra vez los decretos sobre vivienda que rechazó el viernes el pleno del Congreso de los Diputados, y que precipitó el adelanto electoral, para llevarlos a la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

"Todo el mundo sabe que cuando se disuelven las cámaras queda la Diputación Permanente para las decisiones relevantes que tenga que tomar el Congreso", ha argumentado Bolaños, que ha añadido que esto ha sido así "durante toda la democracia" y que "por supuesto" va ser también esta legislatura. "Es el funcionamiento tanto de la Constitución como de nuestro sistema parlamentario", ha apostillado.

EL SISTEMA MÁS GARANTISTA, SEGÚN PATXI LÓPEZ

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "antidemocráticas" las palabras de la presidenta madrileña, alegando así que le parece "muy curiosa y tremenda" la reacción de "aquellos partidos que llevan pidiendo elecciones desde el minuto uno".

"Igual es que no las querían tanto, más que con la boca pequeña, porque hemos visto como Ayuso decía a la gente que no vote por correo, cosa que me parece absolutamente antidemocrática, poner en cuestión el sistema electoral en el país posiblemente más garantista y más seguro del mundo, ya no es que sea trumpismo, sino que es antidemocrático", ha cuestionado López, para después criticar también a Feijóo por, en su opinión, comparar "cómo vivimos ahora con el franquismo" y decir que "estas elecciones son como las de hace 50 años".

De su lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la convocatoria electoral, para alejarse del PP y Vox. "Merece más la pena que nunca para no dar un paso atrás en justicia social y en derechos, vamos a trabajar para seguir estando con la mayoría social de este país, para avanzar en derechos", ha indicado a su llegada a la Comisión Ejecutiva Federal en Ferraz.

"Creo que poner en tela de juicio el funcionamiento legítimo de nuestras instituciones en nuestro país dice mucho y nada bueno de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado por su parte la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Abascal ha animado al electorado a votar "presencialmente". "Que no voten por correo, les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad", ha señalado, asegurando que "en estos momentos" no se fía de "absolutamente nada" y esgrimiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es capaz de cualquier cosa". De forma similar se ha expresado la dirigente 'popular'. "Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo", ha dicho Ayuso durante un desayuno informativo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los monarcas han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

CCOO y UGT apelan a las organizaciones empresariales para que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen retribuciones que cubran bienes básicos

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

El diputado de Vox José María Figaredo señala que el gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética “constituirán graves condicionantes en el futuro”

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

La escritora argentina, autora de 'El amor inventado', reflexiona sobre la mentira y el engaño como elementos constitutivos de los vínculos afectivos. También habla del abandono, la maternidad y el trauma migratorio en su novela

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

Desde topes al alquiler hasta la liberalización del mercado, los gobiernos del continente ensayan caminos opuestos para enfrentar el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

ECONOMÍA

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

DEPORTES

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga