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Cargas policiales y contenedores quemados tras la marcha por la vivienda en Barcelona

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(Actualiza la anterior con más información)

Barcelona, 5 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas contra grupos de jóvenes que han quemado contenedores y lanzado objetos contra los agentes al final de la manifestación convocada este lunes en Barcelona por la crisis de la vivienda, que ha reunido a varios miles de personas.

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La protesta, en la que han participado unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120.000, según los organizadores, ha arrancado a las 20:00 horas en la plaza Urquinaona y ha transcurrido sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía.

Una vez desconvocada la marcha, sobre las 21:30 horas, la policía ha avisado a los manifestantes por megafonía de que debían desalojar la zona, pero muchos de ellos han permanecido allí.

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Según han informado los Mossos d'Esquadra, un grupo de alborotadores ha quemado contenedores en la calle Casp, con afectación a un coche estacionado en la zona, y han lanzado cohetes, botellas de vidrio, adoquines y otros objetos contundentes contra los agentes.

Pese a la actuación de la policía para dispersar a los violentos, en su mayoría con la cara tapada con pasamontañas, algunos han levantado barricadas con contenedores, vallas y bicicletas y han tirado sillas y mesas contra los agentes.

Hacia las 22:15 horas se han producido las primeras cargas de los mossos, que se han llevado a varios jóvenes detenidos, según ha podido constatar EFE.

Aunque la actuación policial ha obligado inicialmente a los manifestantes a dispersarse, éstos se han reagrupado en los alrededores de la plaza de Cataluña, donde han vuelto a producirse acciones violentas, como el lanzamiento de ladrillos a los mossos o nuevas quemas de contenedores, basuras y cartones.

Diversas dotaciones de los bomberos han acudido al centro de la ciudad para apagar los contenedores y otros objetos incendiados.

Mientras, a pocos metros de allí, en el centro de la plaza de Cataluña, continúa la acampada por la vivienda con varias decenas de tiendas de campañas.

La manifestación por la vivienda en Barcelona estaba inicialmente convocada para el pasado sábado, pero la alerta roja por fuertes lluvias desplazó la movilización hasta este lunes por la tarde.

La protesta ha coincidido con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre tras el fracaso en la tramitación de los decretos de vivienda la semana pasada en el Congreso de los Diputados. EFE

(Foto) (Vídeo)

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