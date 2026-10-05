Aznar cree que si Sánchez gobierna de nuevo peligran la monarquía y la unidad de España

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Sevilla, 5 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que las elecciones generales del 29 de noviembre son "las más importantes" desde la Transición y que si quien las convoca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna de nuevo, peligran la Constitución, la unidad de España y la monarquía constitucional.

Aznar, en una de las mesas de las jornadas '1936: La guerra que perdimos todos' celebrada en Sevilla, ha explicado que las próximas elecciones no son por la alternancia en el Gobierno sino que quien las convoca "le quiere dar un carácter constituyente" y si el Ejecutivo coalición puede gobernar de nuevo está en peligro "el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad que hemos conocido y la monarquía parlamentaria".

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El expresidente ha denunciado que Sánchez es capaz "de alterar el censo electoral", ha asegurado que un posible gobierno de coalición cambia "mucho" si el PP obtiene una gran ventaja de diputados con Vox, y ha avanzado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene por delante una amplia tarea de "reconstrucción" de España si llega al Gobierno. EFE

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