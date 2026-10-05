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Atendidos 266 migrantes sanitariamente en los dos últimos días, con 13 hospitalizados

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Ceuta, 5 oct (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha atendido sanitariamente en los dos últimos días a 266 migrantes de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y, además, 13 están hospitalizados.

En un comunicado sobre la actividad asistencial, el INGESA ha dicho que del total de asistencias hasta 144 corresponden a Atención Primaria y 122 al Servicio de Atención Especializada.

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El INGESA mantiene activo su dispositivo sanitario especial y continúa evaluando diariamente la situación con el objetivo de organizar la asistencia y adaptar los recursos a las necesidades existentes.

La organización continúa distribuyendo la atención entre los diferentes dispositivos asistenciales para evitar la concentración de pacientes en un único punto y mantener simultáneamente la atención sanitaria habitual de la población ceutí.

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En las dos últimas jornadas, Atención Primaria ha registrado un total de 144 asistencias a población migrante y se han registrado hasta 26 traslados en ambulancia.

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta ha registrado 122 asistencias a población migrante durante los dos días y permanecen hospitalizados 13 pacientes relacionados con este dispositivo, de ellos 5 en Hospitalización Médica, dos en Pediatría, dos en Obstetricia, dos en el Área Quirúrgica, uno en Neonatología y uno en Psiquiatría.

Desde el 30 de julio, INGESA mantiene un dispositivo especial en el que se han reforzado los equipos con personal de plantilla y profesionales contratados para responder al incremento extraordinario de la actividad asistencial, manteniendo una evaluación permanente de la situación. EFE

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