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PSOE y Sumar piden que la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso sea por llamamiento

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Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar han solicitado este viernes a la Mesa del Congreso de los Diputados que la votación de los dos decretos en materia de vivienda se realice por llamamiento, después de que Junts anunciara esta medianoche su voto en contra.

Así lo han reclamado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, al amparo del artículo 85.1 del Reglamento de la Cámara, que permite que la votación sea pública por llamamiento de cada diputado si así lo piden dos grupos.

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El Gobierno anunció anoche que mantenía el Pleno en el Congreso después de que la Ejecutiva de Junts acordara rechazar ambos decretos y pedir al Gobierno que los retire para elaborar un nuevo texto que, a su juicio, permita "comenzar a revertir la grave situación de la vivienda".

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EuropaPress

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