Espana agencias

PNV cree que rechazar el decreto de Vivienda sería "un golpe" a la legislatura pero Sánchez convocará cuando le convenga

15/07/2026 El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, en declaraciones a los medios en Bilbao. POLITICA
15/07/2026 El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, en declaraciones a los medios en Bilbao. POLITICA
Guardar

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el rechazo del decreto en materia de vivienda supondría "un golpe" a la legislatura, si bien ha opinado que el presidente, Pedro Sánchez, es "impredecible" y convocará elecciones "cuando más le convenga a él".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha lamentado que, durante los últimos días, no se ha visto "la mejor versión de la política" porque "una cuestión tan importante" como el problema del acceso a la vivienda habría que "trabajarlo bien y negociarlo bien" y no "a golpe de titular, a salto de mata".

PUBLICIDAD

Tras defender que el PNV "ha actuado como un partido responsable", ha señalado que, a su entender, el Gobierno ha presentado dos Decretos pero uno de ellos, el que recoge los alquileres indefinidos y que Díez Antxustegi ve "invotable", sabiendo que "no va a salir" más "para la galería" o para "contentar a sus propios socios".

El otro Decreto, con el que sí se buscaba "responder al malestar social que había en este momento en la calle" y que incluía "algunas cuestiones interesantes" planteadas por PNV, continúa siendo, para el portavoz jeltzale, "un parche" y no "una solución real", pero es "un decreto aceptable en términos de tratar de dar una solución concreta en este momento".

PUBLICIDAD

No obstante, ha recordado que "parece que tampoco va a salir" por la negativa de Junts, sobre la que ha eludido pronunciarse porque, ha dicho, "tendrán que justificar ellos su posición".

En caso de que se confirme en el pleno del Congreso de este viernes el rechazo a los Decretos de vivienda, ha considerado que, si no "salen", será "un golpe" a la legislatura pero se verá "qué es lo que ocurre y cómo reacciona" Pedro Sánchez, que "es impredecible y puede salir por cualquier lado".

"La legislatura está exclusivamente en manos de una persona que es Pedro Sánchez y hará lo que le interese en cada momento", ha manifestado, insistiendo en que, ante una posible moción de censura de PP y Vox, "el PNV no va a participar" de ella.

Para Díez Antxustegi, "lo que es importante" en la fecha en que finalmente se convoquen elecciones generales "es que no coincidan" con las elecciones municipales y forales porque "siempre distorsiona y se pueden mezclar debates" y la "polarización y ruido" que hay en el Estado podría "contaminarlos".

Preguntado por la posibilidad de que el presidente esté barajando la fecha del 29 noviembre, como apuntan algunas informaciones, ha señalado que Sánchez "todos los días se levanta pensando en cuándo le va a convenir a él convocar las elecciones". "Así que veremos", ha indicado.

En todo caso, ha subrayado que el PNV estará "preparado para presentar las mejores candidaturas, el mejor programa electoral y sacar el mejor resultado posible para que Euskadi siga teniendo un grupo que defiende las competencias, que defiende el autogobierno y que defiende las clases medias vascas en el Congreso". "Pero veremos si se confirma esa noticia, ha insistido, convencido de que los comicios serán "cuando decida Pedro Sánchez y Pedro Sánchez decidirá cuando más le convenga a él".

Respecto a cómo afectará la proximidad de las elecciones a la relación entre los dos socios del Gobierno Vasco, el parlamentario jeltzale ha admitido que habrá "tiras y afloja y algún intercambio dialéctico en los medios de comunicación principalmente", pero ha insistido en que PNV y PSE son "lo suficientemente maduros como para saber preservar bien las instituciones de estas cuitas políticas".

Así, aunque pueden "tener evidentemente en momentos puntuales alguna diferencia concreta", ha señalado que la relación entre PNV y PSE "es buena". "Es la mejor opción para gobernar las principales instituciones de este país, es la opción que ha dado estabilidad en los últimos años, y es la opción por la que apostamos en principio", ha afirmado. De este modo, ha abogado por que, "cuando las cosas funcionan, hay que mantenerlas".

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, ha señalado que PNV, PSE-EE y EH Bildu continúan con las conversaciones para explorar un acuerdo para un nuevo estatuto de autonomía o nuevo estatus con la "norma principal" de la discreción. Según ha indicado, se trabaja "sin prisa, pero sin pausa, y sobre todo para hacerlo bien".

A su entender, "es importante no tener prisa" porque, "para tener un buen texto generacional que nos dure al menos otra o otras dos generaciones, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien". Del mismo modo, ha defendido que, para lograr que "tenga un apoyo muy amplio, por lo menos un apoyo tan amplio como el que tuvo el Estatuto de Gernika", debe hacerse "con tranquilidad".

En esta línea, ha planteado también que el acuerdo debe contar con "las tres principales tradiciones políticas" que representan "a una parte muy plural de esta sociedad que ya de por sí es una sociedad muy plural y muy diversa". "O es a tres o no será, porque lo importante es que seamos capaces de ampliar esa base y de que todos nos veamos reflejados, porque si esas tres tradiciones políticas del país nos vemos reflejados va a haber una gran parte del país que se va a ver reflejada y creemos que eso es muy importante", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Viernes impredecible y de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Otro adiós en Barcelona: cierra el Merendero de la Mari tras casi un siglo de historia por la subida del alquiler y “la degradación de la zona”

La historia de este restaurante familiar comenzaba en 1927 y acaba casi un siglo después, tras dos meses de impago de un alquiler que alcanzaba los 53.000 euros

Otro adiós en Barcelona: cierra el Merendero de la Mari tras casi un siglo de historia por la subida del alquiler y “la degradación de la zona”

Manu Sánchez vuelve a la carga contra Iker Jiménez por el caso Maricarmen: “La lucha de los que no dan ni la cara”

El presentador de TVE recupera sus críticas a Horizonte por la entrevista con el rostro pixelado a uno de los responsables de Urbagestión

Manu Sánchez vuelve a la carga contra Iker Jiménez por el caso Maricarmen: “La lucha de los que no dan ni la cara”

Números ganadores del Super Once del 2 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once del 2 octubre

Última reclamación del Gobierno a Junts ante la presión de un adelanto electoral por los decretos de vivienda: “Lo único que tienen que hacer es abstenerse”

Sobre la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales si la Cámara tumbase el primer decreto, las mismas fuentes aseguran que “no hay un gabinete de crisis” ni se está “barajando hoy esta hipótesis porque no es lo que toca”

Última reclamación del Gobierno a Junts ante la presión de un adelanto electoral por los decretos de vivienda: “Lo único que tienen que hacer es abstenerse”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Última reclamación del Gobierno a Junts ante la presión de un adelanto electoral por los decretos de vivienda: “Lo único que tienen que hacer es abstenerse”

La acampada de Sol se concentra frente al Congreso para presionar en la votación de los dos decretos de vivienda: “Son medidas que salen de la calle, no se pueden tumbar”

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas proceden de préstamos hipotecarios firmados entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa