Los partidos de Sumar se reúnen el domingo y afirman estar preparados ante un posible adelanto electoral

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Los partidos de Sumar, el ala minoritaria del Ejecutivo, se reunirán este domingo para analizar la situación política y tomar decisiones para estar preparados ante cualquier escenario, incluido la posibilidad de adelanto electoral.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ya ha reclamado que se acelere la elección de candidato y la marca de la candidatura del socio minoritario para las elecciones generales, en previsión de que pudiera activarse la opción de los comicios anticipados.

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Mientras, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha agregado que están listos si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, activa la opción de los comicios adelantados.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el primero en revelar este encuentro que han confirmado diversas fuentes de los partidos que congregan al socio minoritario.

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De hecho, indican a Europa Press que a lo largo del fin de semana se van a suceder los contactos y reuniones entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, si bien la más relevante será el domingo que califican de "trascendental".

"La convocatoria de elecciones es una decisión que toma el presidente. Desde luego nosotros a la izquierda vamos a estar preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos bien claro", ha señalado Bustinduy en una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE, recogida por Europa Press.

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En este sentido, ha asegurado que estarán "listos para lo que sea", aunque ha insistido en que su prioridad inmediata pasa por la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, una vez que Junts ha expresado su rechazo a ambos textos y que ha despertado las especulaciones sobre la hipótesis de comicios adelantados.

Es más, ha apuntado que los futuros comicios serán un "referéndum" sobre la vivienda y que los partidos que rechacen medidas antidesahucios o de prórroga de alquiler sufrirán un alto coste político por ello. Posteriormente y en declaraciones en los pasillos, ha espetado que hoy se va a ver en el Pleno del Congreso quien es el "brazo político" del rentismo.

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DÍAZ HA HABLADO CON SÁNCHEZ

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha rechazado desvelar el contenido de esa conversación, según ha comentado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

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La vicepresidenta ha insistido, no obstante, en que la prioridad en este momento debe ser resolver el problema de la vivienda y que las derechas de este país (PP, Vox y Junts) se unen para tumbar estas medidas, no estarán "golpeando al Gobierno" sino a las cinco millones de personas que se beneficiarán de la medida.

Mientras, Maíllo ha urgido a acelerar la elección de los candidatos que irán en listas, la marca electoral y el programa político que fundamenta que acudan a las generales con un "frente amplio". De esta forma, ha reclamado proclamar ya el liderazgo electoral de la futura coalición, una designación que lleva pendiente desde el mes de febrero.

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"Nosotros estamos a disposición de cualquier cosa. Si va a haber elecciones, desde luego, las vamos a afrontar con un proceso de movilización popular, como no haya ninguno. La prioridad fundamental es sacar adelante los reales decretos y si no salen, seguir manteniendo la movilización (...) desde esa movilización estamos en condiciones de afrontar cualquier escenario y, sin lugar a dudas, un escenario de adelanto electoral", ha reafirmado.

"SI SÁNCHEZ DA EL PASO, ESTAMOS LISTOS"

Diputados del grupo plurinacional como Nahuel González ha dicho que primero hay que pensar en el debate sobre las medidas de vivienda que se sustancia este viernes en el Congreso y que después ya llegará el tiempo de reflexionar sobre cálculos electorales.

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La coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha desgranado que van a batallar hasta el final por la aprobación de los decretos y ha recalcado que el adelanto electoral es una "prerrogativa" del presidente del Gobierno. "Si quiere convocar estamos listas para ir a elecciones", ha apostillado para recalcar que no entiende la postura de Junts

A su vez, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha criticado que los argumentos de Junts para oponerse a los decretos de vivienda y ha eludido pronunciarse sobre si habría que adelantar elecciones si se tumban estas medidas.

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