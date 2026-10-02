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La Policía despliega vallas en el acceso al Congreso tras el anuncio de acampados en Sol de protestar durante el pleno

30/12/2020 Un furgón de la Policía Nacional en la Puerta del Sol, en Madrid (España), a 30 de diciembre de 2020. La Policía Municipal desalojará la Puerta del Sol a partir de las 22 horas en la 'Preuvas', de este miércoles, y en Nochevieja, el jueves, según ha adelantado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
30/12/2020 Un furgón de la Policía Nacional en la Puerta del Sol, en Madrid (España), a 30 de diciembre de 2020. La Policía Municipal desalojará la Puerta del Sol a partir de las 22 horas en la 'Preuvas', de este miércoles, y en Nochevieja, el jueves, según ha adelantado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda.

El Congreso acoge este viernes el pleno para convalidar los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente serán rechazados tras adelantar Junts que votará 'no', como previamente dijeron PP y Vox.

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La Policía ha desplegado vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, y también ha incrementado la presencia de agentes y de furgonas entre este punto y la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de colectivos sociales.

Los agentes también han cortado el acceso al Congreso desde el Paseo del Prado.

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